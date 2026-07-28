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Время оказалось не таким строгим: теория Эйнштейна показала путь в будущее через скорость и гравитацию

Наука » Полезно знать

Теории относительности Альберта Эйнштейна описывают пространство и время не как статичные величины, а как гибкую структуру, которая может растягиваться или сжиматься. Это создает теоретическую возможность перемещения в будущее за счет высокой скорости или гравитации, а также допускает существование путей в прошлое, хотя последние остаются предметом математических гипотез, а не практической реализации.

Путешествие во времени: взгляд в прошлое
Фото: Pravda.ru by Александр Козлов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Путешествие во времени: взгляд в прошлое

Как работает движение в будущее

Согласно специальной теории относительности, время течет медленнее для объекта, который движется с высокой скоростью относительно другого наблюдателя. Этот эффект не связан с субъективным восприятием времени, а является физическим фактом изменения его длительности.

Если космический корабль отправится в пятилетний круиз со скоростью 97% от скорости света, то по возвращении на Земле окажется, что прошло около 20 лет. Подобное замедление времени наблюдается и при меньших скоростях: астронавт Скотт Келли после 11 месяцев пребывания на МКС стал на 13 миллисекунд моложе своего близнеца, который оставался на поверхности планеты.

"Эффект замедления времени при движении — это не иллюзия, а прямое следствие структуры пространства-времени. Чем ближе скорость объекта к скорости света, тем сильнее растягивается временной интервал для него относительно неподвижного наблюдателя", — объяснил учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Роль гравитации и массы

Общая теория относительности расширяет этот принцип, утверждая, что время зависит не только от скорости, но и от гравитации. Масса и энергия искривляют пространство-время, создавая своего рода "впадины". Чем массивнее объект (например, звезда или черная дыра), тем сильнее он деформирует окружающую среду.

В областях с сильным гравитационным потенциалом время течет медленнее. Это означает, что в непосредственной близости от сверхмассивных объектов временной интервал будет значительно отличаться от того, что фиксируется в глубоком космосе или на Земле.

Возможность возврата в прошлое

Математический аппарат общей теории относительности допускает существование так называемых замкнутых времениподобных кривых. Это траектории в пространстве-времени, которые позволяют объекту вернуться в ту же точку пространства и времени, с которой он начал движение.

Впервые эта возможность была обнаружена математиком Виллемом Якобом ван Стоккумом в 1937 году. Однако такая интерпретация уравнений не означает автоматического существования "машины времени". Теория Эйнштейна допускает множество решений, и каждое из них описывает потенциально разную модель вселенной. Чтобы понять, применимо ли это к нашему космосу, необходимо точно знать форму Вселенной и распределение массы в ней.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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