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Нейронный механизм заставляет человека отказываться от сложных задач при усталости

Наука

Исследователи из Университета Джонса Хопкинса и Института Кеннеди Кригера выявили нейронный механизм, который заставляет человека отказываться от сложных задач при ментальном истощении. Анализ активности мозга с помощью фМРТ показал, что когнитивная усталость меняет расчет стоимости усилий относительно возможного вознаграждения, однако работа описывает общие механизмы и не предлагает методов лечения конкретных заболеваний.

Уставшая девушка с головной болью
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Уставшая девушка с головной болью

Метод исследования и выборка

В основе работы лежит лабораторный эксперимент с использованием функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ). В исследовании приняли участие 28 человек. Процесс был разделен на два этапа: создание состояния когнитивной усталости и последующий замер мотивации.

Сначала добровольцев подвергли нагрузке на рабочую память — способность удерживать несколько идей в уме одновременно. Участники вспоминали последовательности букв разной сложности, пока не наступало ментальное истощение. После этого им предлагали выбор между двумя вариантами:

  • простой тест с низкой выплатой (1 доллар за успех);
  • сложный тест с высокой выплатой (до 8 долларов за успех).

Денежное вознаграждение позволило авторам точно измерить, в какой момент человек перестает считать дополнительные усилия оправданными. Результаты показали: по мере роста когнитивной усталости испытуемые значительно реже выбирали сложный вариант, даже если он был финансово выгоднее.

Нейронный путь принятия решений

Анализ снимков мозга позволил локализовать систему, которая учитывает уровень утомления при выборе стратегии поведения. Исследователи обнаружили связь между двумя областями: дорсолатеральной префронтальной корой (отвечает за планирование и контроль) и правой передней островковой долей (мониторит внутреннее состояние организма, включая усталость).

Когда мозг был свежим, сигнал между этими зонами был умеренным. Однако по мере истощения ресурсов префронтальная кора начинала посылать более интенсивные сигналы в островковую долю. Усиление этой связи напрямую предсказывало нежелание человека браться за трудную задачу.

"Сигналы усталости, вероятно, возникли в ходе эволюции как защитный механизм. Они предотвращают чрезмерную эксплуатацию когнитивных и физических систем организма. Когда эти сигналы усиливаются, субъективная стоимость затрачиваемой энергии растет", — отметил биофизик Алексей Корнилов.

Границы вывода и практическое значение

Авторы предполагают, что понимание этих нейронных цепей поможет в будущем изучать состояния, при которых ментальное истощение выражено сильнее всего — например, при депрессии, рассеянном склерозе или "длительном ковиде". Однако текущая работа не содержит клинических испытаний и не доказывает, что данные механизмы идентичны у здоровых людей и пациентов с патологиями.

Что показала работа Что она не доказывает
Связь между префронтальной корой и островковой долей определяет отказ от сложных задач при усталости. Эффективность конкретных лекарств или терапий для борьбы с этим состоянием.
Когнитивная усталость снижает ценность вознаграждения в глазах человека. Одинаковую работу этих цепей при депрессии или ковиде (это лишь гипотеза).

Данная таблица разделяет зафиксированные нейронные связи и теоретические предположения авторов о применении этих знаний в медицине.

Ответы на популярные вопросы

Это доказательство того, что усталость — это просто лень?

Нет. Исследование показывает, что это физиологический процесс: мозг пересчитывает стоимость усилий, чтобы защитить систему от перегрузки.

Можно ли преодолеть это состояние?

Да, авторы ссылаются на данные о том, что высокая значимость задачи или личный интерес к ней могут заставить человека игнорировать сигналы усталости и продолжить работу.

Работа уточняет биологическую природу ментального истощения, переводя понятие "усталости" в плоскость конкретных нейронных взаимодействий. Главным ограничением остается небольшая выборка (28 человек) и отсутствие сравнения здоровых людей с пациентами из групп риска. Для подтверждения гипотез о терапии потребуются исследования на более крупных и разнообразных группах испытуемых.

Экспертная проверка: биофизик Алексей Корнилов
Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
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