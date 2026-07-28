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Грейпфрут из "атомного сада": как радиация подарила миру ярко-красный сорт Rio Red

Наука » Полезно знать

Ярко-красный грейпфрут сорта Rio Red, ставший привычным элементом продуктовых корзин, своим появлением обязан не только селекции, но и экспериментам с радиацией. Исследователи обнаружили, что направленное облучение способно ускорять генетические изменения, на которые в природе ушли бы столетия. Современные плоды не радиоактивны, однако они являются прямыми потомками растений, чья ДНК была изменена в "гамма-садах" середины XX века.

Грейпфрут
Фото: unsplash.com by Alina Nichepurenko is licensed under Free to use under the Unsplash License
Грейпфрут

От случайного гибрида к мутациям

Грейпфрут возник как случайный гибрид ямайского сладкого апельсина и индонезийского помело на острове Барбадос в XVIII веке. Долгое время его мякоть оставалась бледно-желтой, пока в 1906 году не была зафиксирована спонтанная мутация, придавшая фрукту розовый оттенок. Однако по-настоящему насыщенный красный цвет и повышенная выносливость были достигнуты лишь десятилетия спустя с помощью достижений ядерной физики.

После Второй мировой войны в США запустили программу "Атомы для мира", целью которой было найти созидательное применение ядерной энергии. Одним из направлений стали "гамма-сады" — круглые участки площадью около пяти гектаров. В центре размещался источник радиации, который могли поднимать или опускать в защищенную свинцом шахту. Растения высаживали секторами, как куски пирога, на разном удалении от центра.

Механизм "атомного садоводства"

Принцип работы таких центров основывался на воздействии энергии на живые клетки. Исследователи зафиксировали, что радиация разрывает связи в молекулах ДНК, вызывая мутации. Результат зависел от дистанции: растения, находившиеся вплотную к источнику, погибали. Чуть дальше возникали деформации и опухоли. Однако на определенном расстоянии — в "счастливой зоне" — облучение вызывало редкие, но полезные изменения свойств.

Именно так в 1984 году в Университете Техаса (Texas A&M University) вывели сорт Rio Red. Этот вариант грейпфрута оказался не только ярче, но и урожайнее своих предшественников. Сегодня на его долю приходится около 75% всего производства грейпфрутов в Техасе.

Биолог Андрей Ворошилов отмечает, что метод радиационного мутагенеза не имеет ничего общего с современным созданием ГМО в узком смысле, так как в геном не встраивали чужеродные элементы, а лишь стимулировали естественную изменчивость самого растения.

Наследие гамма-лучей в быту

Хотя большинство гамма-садов закрылись, их результаты остаются важной частью сельского хозяйства. Подобным методом были получены:

  • сорт перечной мяты, устойчивый к агрессивным грибковым заболеваниям;
  • рис Calrose — основной короткозерный сорт Калифорнии;
  • высокоурожайный ячмень Golden Promise, который до сих пор используется в производстве некоторых марок шотландского виски.

Несмотря на развитие технологий прямого редактирования генома, некоторые учреждения, такие как Институт радиационной селекции в Японии, продолжают использовать подобные методы. Работа гамма-садов наглядно показывает, как фундаментальные исследования в области физики неожиданно меняют облик привычных продуктов питания. Главным вопросом для исследователей сегодня остается поиск баланса между искусственным ускорением эволюции и сохранением биологической устойчивости новых сортов.

Экспертная проверка:
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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