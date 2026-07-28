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Инженеры создали дрон, который одинаково уверенно летает в воздухе и плавает под водой

Наука » Технологии

Инженеры из Швейцарии и США разработали беспилотный аппарат-орнитоптер, способный перемещаться в воздухе и под водой, используя только взмахи гибких крыльев. Малогабаритный дрон массой 250 грамм не требует дополнительных ускорителей или специальных химических импульсов для выхода на поверхность. Модель успешно демонстрирует маневры взлета из воды и ныряния, что делает её перспективной для мониторинга экосистем и океанографии.

Инженер осматривает корпус коробки передач на наличие дефектов в мастерской
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Инженер осматривает корпус коробки передач на наличие дефектов в мастерской

Конструкция и принцип движения

Группа под руководством Рафаэля Зюфферея из Федеральной политехнической школы Лозанны спроектировала устройство, которое имитирует биомеханику ныряющих птиц. В отличие от мультироторных систем (октокоптеров и квадрокоптеров), где для движения используются винты, этот аппарат полагается на пару гибких мембранных крыльев и подвижный хвост.

Карбоновая рама дрона скрывает герметичный фюзеляж, где размещены бесколлекторный двигатель, редуктор, аккумулятор и электроника. Модульный подход позволяет менять жесткость и размах крыльев в зависимости от задач. Главная техническая сложность заключалась в том, чтобы найти баланс между плотностью воды и разреженностью воздуха. Аппарат обладает нейтральной плавучестью — он не тратит энергию на то, чтобы удерживаться на глубине или всплывать, что оптимизирует расход батареи.

Механика взлета и преодоление сопротивления

Ключевым достижением работы стала способность орнитоптера самостоятельно покидать водную среду. Ранее подобные устройства (например, "робопчелы" из Гарварда) нуждались в микровзрывах газа для получения стартового импульса. В новой модели эта задача решается за счет изменения частоты и геометрии взмахов.

Под водой крылья движутся с частотой от 0,1 до 6 герц, а после выхода в воздух частота возрастает до 5-11 герц. Гибкая структура крыла пассивно меняет форму в плотной среде, снижая сопротивление, но при этом сохраняет достаточную площадь для создания подъемной силы в полете.

Параметр среды Показатели дрона
Скорость движения До 6,3 м/с в воздухе; до 0,79 м/с в воде
Частота взмахов 0,1-6 Гц (вода); 5-11 Гц (воздух)
Запас хода на одном заряде До 6 км полета или 2 км плавания

"Основная ценность разработки заключается в демонстрации универсального движителя. Инженеры смогли реализовать переход из плотной среды в разреженную без вспомогательных систем, используя только аэродинамические и гидродинамические свойства гибкого крыла. Это значительно упрощает конструкцию и повышает её надежность", — подчеркнул учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Что показало исследование

Лабораторные тесты и испытания на открытых водоемах выявили строгую зависимость успеха маневра от геометрии аппарата. Исследователи установили, что решающую роль играет длина хвоста и угол, под которым дрон выходит на поверхность. Оптимальный угол составил 70 градусов. При более крутом угле набора высоты аппарат терял ориентацию и падал в воду хвостом вперед, а при более пологом — не мог преодолеть силу поверхностного натяжения и вязкое сопротивление.

Выход на устойчивый полет происходит менее чем за одну секунду и требует от 8 до 10 полных циклов взмаха. Схема с размахом крыльев в 86 сантиметров и средней жесткостью материала оказалась наиболее эффективной для баланса между подводной скоростью и аэродинамикой.

Ограничения и перспективы метода

Несмотря на успешные испытания, у технологии остается ряд фундаментальных границ. Работа проводилась в контролируемых условиях или спокойных водоемах. Влияние сильного волнения, ветра или интенсивных течений на стабильность взлета пока не изучено. Кроме того, текущая конструкция рассчитана на малую полезную нагрузку (масса самого дрона всего 250 грамм), что ограничивает вес устанавливаемого научного оборудования.

В дальнейшем инженеры намерены проверить, помогут ли дополнительные механизмы, такие как моторизированные конечности, улучшить показатели старта. Тем не менее работа подтверждает возможность создания эффективных гибридных аппаратов, которые могут заменить раздельные подводные и летающие зонды при изучении морской флоры и фауны.

Ответы на популярные вопросы

Почему дрон не тонет в воде?

Аппарат имеет нейтральную плавучесть — его средняя плотность сопоставима с плотностью воды. Это достигнуто за счет герметичного корпуса с определенным объемом воздуха внутри, что позволяет ему "парить" в толще воды без лишних энергозатрат.

Можно ли использовать его в море?

Теоретически да, но авторы указывают, что необходимо изучить влияние скорости течений и солености на работу механизмов и точность взлета.

Доказывает ли это, что махолеты лучше винтовых дронов?

Работа не ставит целью доказать превосходство махолетов во всех задачах. Она демонстрирует преимущество в энергоэффективности и скрытности для специфических задач, где требуется работа в двух средах с одним типом движителя.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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