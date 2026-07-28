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Мощное землетрясение потрясло Японию: на острове Кюсю повреждены здания и идут спасательные работы

Наука » Экология » Природа

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло во вторник днем на южном японском острове Кюсю к югу от города Кумамото. Сейсмический удар привел к повреждению зданий и дорог; в одном из торговых центров спасатели проводят работы по извлечению людей из-под завалов.

Ликвидация последствий землетрясения
Фото: flickr.com by Бернард Спрагг. Новозеландец из Крайстчерча, Новая Зеландия, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Ликвидация последствий землетрясения

Событие вызвано смещением вдоль сдвигового разлома, при котором блоки земной коры скользят друг относительно друга. По данным Геологической службы США (USGS), очаг находился в верхнем слое Евразийской плиты. Данный регион характеризуется высокой тектонической активностью из-за конвергенции Филиппинской и Евразийской плит, которые сближаются со скоростью около 58 миллиметров в год.

Сейсмолог Виктор Андреев поясняет, что сдвиговые разломы, в отличие от зон субдукции (где одна плита уходит под другую), реже становятся причиной масштабных цунами, однако из-за близости к населенным пунктам могут наносить значительный ущерб инфраструктуре.

Япония расположена в Тихоокеанском огненном кольце и подвержена различным типам сейсмических рисков. В частности, субдукционные процессы привели к катастрофе 2011 года, а в апреле этого года у берегов острова Хонсю было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,7.

Текущий инцидент подтверждает высокую активность разломов внутри Евразийской плиты в зоне влияния Филиппинской плиты. Однако масштаб разрушений по всей территории региона всё ещё оценивается специалистами USGS.

Экспертная проверка:
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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