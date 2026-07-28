Луна станет полигоном NASA: новые спутники научатся сближаться и работать без помощи Земли

NASA готовит миссию CAPSTONE 02 для отработки технологий сближения и автономной навигации на окололунной орбите. Исследование направлено на создание инфраструктуры программы Artemis и обеспечение стыковки экипажей с посадочными модулями в глубоком космосе. Запуск двух малых аппаратов запланирован на 2027 год.

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Задачи и масштаб миссии

В рамках нового этапа NASA и компания Advanced Space проведут демонстрацию операций сближения (RPO), автономного маневрирования и межспутниковой связи. В отличие от первой миссии CAPSTONE, которая только подтвердила стабильность гало-орбиты, вторая сосредоточена на практической отработке взаимодействия двух объектов.

Для эксперимента используют два идентичных спутника массой около 400 килограммов производства Terran Orbital. Они будут поочередно выполнять роли "преследователя" и "цели", имитируя подход корабля Orion к лунному модулю. Операторы планируют изучить траектории движения в условиях "задачи трех тел", когда на аппарат одновременно и сопоставимо влияют гравитационные поля Земли и Луны.

Технологическая база

Спутники CAPSTONE 02 станут испытательным стендом для трех программных комплексов навигации, разработанных NASA. Основные методы поиска и сближения включают:

использование наземных систем отслеживания;

применение оптических сенсоров и ориентирование по небесным телам;

развитие системы CAPS для определения позиции относительно другого спутника без участия наземных станций.

Специальная камера от Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса обеспечит визуальную поддержку навигации и съемку лунной поверхности. Все данные будут собираться уже на этапе перелета от Земли к Луне по траектории с низкой энергией.

Значение для лунной программы

Учёный-физик Дмитрий Лапшин отмечает, что условия окололунного пространства невозможно полноценно воспроизвести в земных лабораториях, поэтому орбитальные тесты критически важны для безопасности будущих пилотируемых миссий. Успех испытаний позволит автоматизировать рутинные задачи навигации и снизить нагрузку на системы дальней космической связи.

Разработка направлена на создание повторяемой и экономически эффективной модели малых миссий. Однако работа является технологической демонстрацией: она проверяет алгоритмы управления и точность датчиков, но сама по себе не гарантирует успех стыковки тяжелых пилотируемых кораблей в будущем без дополнительных испытаний крупногабаритных систем.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин