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Мозг сам открывает окна памяти: найдены моменты, когда события запоминаются лучше всего

Наука » Полезно знать

Исследователи Университета Тюбингена обнаружили, что естественные колебания бодрствования создают кратковременные окна, когда гиппокамп становится более восприимчивым к формированию новых воспоминаний. Работа опубликована в Nature Communications.

Мозг во время сна и воображения
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Мозг во время сна и воображения

Гиппокамп — участок мозга, необходимый для создания эпизодических воспоминаний о конкретных местах и событиях. В нём находятся "клетки места", нейроны, активирующиеся в определённых локациях и формирующие внутреннюю карту окружения. Командой под руководством профессора Андреа Бургалосси измерили активность этих клеток у мышей, параллельно отслеживая уровень бодрствования по размеру зрачка и тета-ритмам — волнам нейронной активности, сопровождающим обучение и навигацию.

Внутреннее состояние перестраивает память

Даже в покое мозг не находится в постоянном состоянии: он непрерывно переходит между фазами более низкого и более высокого возбуждения. Учёные зафиксировали, что при повышении бодрствования (расширении зрачка) определённая подгруппа клеток места становится более активной. Это происходило, когда животные не двигались, что указывает на связь с внутренним состоянием, а не с поведением или новой локацией. Сила тета-осцилляций также менялась синхронно с бодрствованием, подтверждая, что гиппокамп циклически переходит между разными уровнями готовности к кодированию информации.

Стимуляция в "окне пластичности" создаёт новые клетки памяти

Чтобы проверить, делают ли эти периоды гиппокамп более пластичным, исследователи стимулировали отдельные нейроны в моменты повышенного бодрствования. Нейроны, которые ранее не реагировали на конкретные локации, начали проявлять локационно-специфическую активность — то есть превращались в новые клетки места. Даже краткая стимуляция в нужный момент смогла включить новые "клетки памяти" в гиппокампальную сеть.

Биофизик Алексей Корнилов обращает внимание, что эксперимент демонстрирует причинную связь: внутреннее состояние не просто коррелирует с активностью, а действительно управляет способностью цепей перестраиваться. Однако результат получен на мышах в контролируемых условиях, и перенос механизма на человеческий мозг требует отдельной проверки.

Результат уточняет, что формирование эписодической памяти зависит не только от содержания переживания, но и от состояния мозга в ту долю секунды, когда событие происходит. Поскольку многие жизненные события случаются один раз и длятся секунды, гиппокамп должен захватывать их мгновенно — и его способность к этому пульсирует во времени. Главное ограничение: работа показывает существование "окон пластичности" и их роль в рекрутировании новых нейронов, но не устанавливает, как часто такие окна возникают в естественной среде и какие нейромедиаторы их запускают. Дальнейшие исследования должны проверить, можно ли целенаправленно модулировать эти состояния для улучшения запоминания.

Экспертная проверка:
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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