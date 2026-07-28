Красивый полет закончился тревожным сигналом: Starship показал слабое место на пути к Марсу

Бывший инженер NASA Дэн Раски, один из создателей абляционного материала PICA, проанализировал внешний вид Starship после 13-го полёта и сделал инженерную оценку: керамическая плиточная теплозащита несовместима с быстрой многоразовостью. Основание — белые разводы на корпусе (сдув абляционного заполнителя между плитками), повреждённые края и потеря части плиток. Раски переносит опыт шаттлов, где ремонт щита занимал месяцы, на архитектуру SpaceX. Материал не содержит телеметрии нагрева или данных о температуре корпуса; вывод о "тупике" основан на визуальных признаках пробоя горячего газа и исторической аналогии, а не на полноценной кампании испытаний многоразовости.
После миссии в Индийском океане на части из 18 тысяч керамических плиток были видны белые следы. По словам Раски, это следы абляционного материала, нанесённого в зазорах между плитками: горячий газ проник в щели при торможении и частично сдул этот слой. Также зафиксированы повреждённые края плиток и потери отдельных элементов. Корабль сохранил герметичность и проплыл более 100 км, что подтверждает общую структурную целостность, но теплозащита получила повреждения, требующие инспекции и, вероятно, замены.
Раски опирается на три пункта. Во-первых, физика процесса: пробой газа между плитками означает, что зазорная абляция срабатывает как аварийный запас, а не как штатный режим; при регулярных полётах это гарантирует накопление повреждений. Во-вторых, историческая аналогия: шаттлы с десятками тысяч плиток не достигли запланированной частоты полётов именно из-за длительного поиска и ремонта дефектов щита. В-третьих, хрупкость керамики: трещины на плитках после одного полета указывают на низкую устойчивость к термическим циклам и вибрациям без капитального обслуживания. Раски вместе с бывшим астронавтом Чарльзом Камарда и менеджером Чарльзом Миллером сформулировали это как системный риск для концепции быстрой многоразовости.
Планы колонизации Марса требуют десятков тысяч пусков танкеров для дозаправки кораблей в орбите. При быстрой многоразовости (несколько полётов в сутки) парк танкеров измеряется десятками единиц. Если же переработка теплозащиты задерживает повторный полёт хотя бы на две недели, потребность в танкерах растёт до порядка тысячи. Экономическая модель марсианской программы чувствительна к такту переработки теплозащиты более чем к большинству других параметров корабля.
|Подход к теплозащите
|Главное ограничение для быстрой многоразовости
|Керамические плитки + абляционный заполнитель (текущий Starship)
|Пробой газа в зазорах, хрупкость плиток, долгая инспекция и замена элементов
|Монолитный аблятор PICA (Crew Dragon)
|Материал сгорает при входе; наносновой в автоклаве перед каждым полётом дольше и сложнее, чем ремонт плиток
|Транспирационное охлаждение испаряющимся метаном (идея Маск 2018 г.)
|Требует больших запасов метана под оболочкой, что снижает полезную нагрузку; технологическая готовность не доказана
Таблица показывает: ни один из обсуждаемых подходов не сочетает готовность к полёту, отсутствие потерь материала и совместимость с дневной частотой запусков. PICA снимает проблему зазоров, но вводит проблему одноразовости материала. Транспирационное охлаждение теоретически даёт бесконечную ресурсность, но платится полезной нагрузкой и пока существует только как концепция.
Оценка "тупикового пути" — это инженерное суждение эксперта с авторитетом, основанное на пофлайтовом визуальном осмотре одного корабля и переносе опыта шаттлов. В материале нет: инструментальных данных о температуре корпуса и проникновении газа в зазоры; результатов инспекции внутренней структуры щита; сведений о том, какие модификации плиток или клея уже протестированы SpaceX на стендах или в следующих прототипах. История SpaceX демонстрирует быструю итеративность: конструкция теплозащиты 13-го корабля может не быть финальной. Поэтому вывод Раски характеризует текущую конфигурацию, а не принцип керамической защиты как таковой.
Это экспертная интерпретация визуальных данных одного полета. Контролируемый эксперимент с измерением теплопотоков и циклами переработки не проводился.
Нет. Доказана только хрупкость и пробой зазоров у текущей реализации SpaceX после одного захода. Другие геометрии плиток, материалы клея или режимы входа могут изменить баланс.
Для единичных экспедиционных миссий (программа Artemis, демонстрационные полёты) текущая защита достаточнона, если принять паузу в недели на инспекцию.
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