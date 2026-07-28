Красивый полет закончился тревожным сигналом: Starship показал слабое место на пути к Марсу

Бывший инженер NASA Дэн Раски, один из создателей абляционного материала PICA, проанализировал внешний вид Starship после 13-го полёта и сделал инженерную оценку: керамическая плиточная теплозащита несовместима с быстрой многоразовостью. Основание — белые разводы на корпусе (сдув абляционного заполнителя между плитками), повреждённые края и потеря части плиток. Раски переносит опыт шаттлов, где ремонт щита занимал месяцы, на архитектуру SpaceX. Материал не содержит телеметрии нагрева или данных о температуре корпуса; вывод о "тупике" основан на визуальных признаках пробоя горячего газа и исторической аналогии, а не на полноценной кампании испытаний многоразовости.

Фото: commons.wikimedia.org by NASA/Jack Fischer, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Спутник

Что показал визуальный осморт

После миссии в Индийском океане на части из 18 тысяч керамических плиток были видны белые следы. По словам Раски, это следы абляционного материала, нанесённого в зазорах между плитками: горячий газ проник в щели при торможении и частично сдул этот слой. Также зафиксированы повреждённые края плиток и потери отдельных элементов. Корабль сохранил герметичность и проплыл более 100 км, что подтверждает общую структурную целостность, но теплозащита получила повреждения, требующие инспекции и, вероятно, замены.

Как сделан вывод о "тупике"

Раски опирается на три пункта. Во-первых, физика процесса: пробой газа между плитками означает, что зазорная абляция срабатывает как аварийный запас, а не как штатный режим; при регулярных полётах это гарантирует накопление повреждений. Во-вторых, историческая аналогия: шаттлы с десятками тысяч плиток не достигли запланированной частоты полётов именно из-за длительного поиска и ремонта дефектов щита. В-третьих, хрупкость керамики: трещины на плитках после одного полета указывают на низкую устойчивость к термическим циклам и вибрациям без капитального обслуживания. Раски вместе с бывшим астронавтом Чарльзом Камарда и менеджером Чарльзом Миллером сформулировали это как системный риск для концепции быстрой многоразовости.

Воздействие на марсианскую архитектуру

Планы колонизации Марса требуют десятков тысяч пусков танкеров для дозаправки кораблей в орбите. При быстрой многоразовости (несколько полётов в сутки) парк танкеров измеряется десятками единиц. Если же переработка теплозащиты задерживает повторный полёт хотя бы на две недели, потребность в танкерах растёт до порядка тысячи. Экономическая модель марсианской программы чувствительна к такту переработки теплозащиты более чем к большинству других параметров корабля.

Альтернативы и их ограничения

Подход к теплозащите Главное ограничение для быстрой многоразовости Керамические плитки + абляционный заполнитель (текущий Starship) Пробой газа в зазорах, хрупкость плиток, долгая инспекция и замена элементов Монолитный аблятор PICA (Crew Dragon) Материал сгорает при входе; наносновой в автоклаве перед каждым полётом дольше и сложнее, чем ремонт плиток Транспирационное охлаждение испаряющимся метаном (идея Маск 2018 г.) Требует больших запасов метана под оболочкой, что снижает полезную нагрузку; технологическая готовность не доказана

Таблица показывает: ни один из обсуждаемых подходов не сочетает готовность к полёту, отсутствие потерь материала и совместимость с дневной частотой запусков. PICA снимает проблему зазоров, но вводит проблему одноразовости материала. Транспирационное охлаждение теоретически даёт бесконечную ресурсность, но платится полезной нагрузкой и пока существует только как концепция.

Где проходит граница вывода

Оценка "тупикового пути" — это инженерное суждение эксперта с авторитетом, основанное на пофлайтовом визуальном осмотре одного корабля и переносе опыта шаттлов. В материале нет: инструментальных данных о температуре корпуса и проникновении газа в зазоры; результатов инспекции внутренней структуры щита; сведений о том, какие модификации плиток или клея уже протестированы SpaceX на стендах или в следующих прототипах. История SpaceX демонстрирует быструю итеративность: конструкция теплозащиты 13-го корабля может не быть финальной. Поэтому вывод Раски характеризует текущую конфигурацию, а не принцип керамической защиты как таковой.

Ответы на популярные вопросы

Это эксперимент или экспертная оценка?

Это экспертная интерпретация визуальных данных одного полета. Контролируемый эксперимент с измерением теплопотоков и циклами переработки не проводился.

Доказано ли, что керамика принципиально не подходит для быстрой многоразовости?

Нет. Доказана только хрупкость и пробой зазоров у текущей реализации SpaceX после одного захода. Другие геометрии плиток, материалы клея или режимы входа могут изменить баланс.

Блокирует ли это полёты на Луну и Марс в ближайшие годы?

Для единичных экспедиционных миссий (программа Artemis, демонстрационные полёты) текущая защита достаточнона, если принять паузу в недели на инспекцию.