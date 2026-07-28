Астрономы нашли звезду у черной дыры в центре Галактики, которая поможет проверить теорию Эйнштейна

Астрономы обнаружили звезду S301, которая движется по экстремальной орбите вокруг сверхмассивной черной дыры Стрелец А* в центре Млечного Пути. Наблюдение за этим объектом позволит проверить общую теорию относительности Эйнштейна в условиях, где классическая механика Ньютона перестает работать.

Фото: commons.wikimedia.org by Giannismanthosg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Млечный путь

Звезда S301 по массе сопоставима с Солнцем и имеет самый короткий период обращения среди всех известных S-звезд — один виток она совершает за 8,7 года. Траектория объекта сильно вытянута: в ближайшей к черной дыре точке звезда проходит на расстоянии примерно 140 радиусов Стрельца А* (около 24 астрономических единиц). В этот момент S301 развивает скорость, превышающую 8% от скорости света.

Такая близость к сверхмассивному объекту усиливает релятивистские эффекты. Исследователи уже зафиксировали прецессию орбиты S301 — постепенное смещение ее ближайшей к центру точки. Если у Меркурия этот эффект минимален, то у S301 перигелий смещается примерно на 2° за один оборот.

Учёный-физик Дмитрий Лапшин отмечает, что подобные экстремальные условия позволяют наблюдать вторичные эффекты, такие как гравитационное красное смещение и поперечный эффект Доплера. В земных лабораториях эти явления известны, но S301 дает возможность изучить их в естественной природной среде.

Данные о движении звезды могут помочь отличить общую теорию относительности от альтернативных гравитационных моделей. Различия между ними проявляются только при огромных скоростях и сильных полях. В частности, будущие наблюдения за спектром S301 позволят оценить влияние спина (вращения) черной дыры на движение звезды.

На текущий момент получение точных спектральных данных затруднено из-за плотных облаков пыли и газа в центре Галактики, которые блокируют видимый свет. Хотя траектория S301 уже известна, для проверки более глубоких теорий потребуются телескопы нового поколения, такие как Giant Magellan Telescope (GMT).

Результаты работы уточняют динамику звезд в окрестностях сверхмассивных черных дыр и предоставляют инструмент для тестирования границ теории относительности. Однако работа пока не доказывает превосходство одной релятивистской модели над другой, так как для этого необходимы более точные спектральные измерения.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин