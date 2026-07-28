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Отпечатки на грани возможного: чьи ноги оставили отпечатки 1,43 миллиона лет назад

Наука » Экология » Природа

Анализ отпечатков ног гомининов, оставленных около 1,43 миллиона лет назад в Кении, выявил несоответствие между анатомией стопы и предполагаемыми габаритами существ. Исследование показывает, что походка и строение ноги принадлежали виду Paranthropus boisei, однако размер тела соответствовал более крупному человеку прямоходящему (Homo erectus). Работа уточняет данные о физическом разнообразии древних гомининов, но пока не позволяет однозначно определить автора следов.

Археолог
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Археолог

Что обнаружили на берегу озера

Объектом исследования стал участок GaJi10 на восточном берегу древнего озера Лореньянг (современное озеро Туркана, Кения). Группа палеонтологов и антропологов под руководством Кевина Хаталы из Университета Чатем зафиксировала 21 отпечаток ног. По предварительным оценкам, следы оставили примерно восемь особей, передвигавшихся по мелководью с глубиной от двух до десяти сантиметров.

В этот период в данном регионе сосуществовали два вида: Homo erectus и Paranthropus boisei (известный как "Щелкунчик"). До настоящего времени считалось, что парантропы были значительно меньше и легче эректусов, а строение их стопы имело специфические отличия.

Как восстанавливали параметры тела

Для анализа использовались методы биомеханики и трехмерного моделирования структуры следов. Исследователи измерили глубину каждого отпечатка, объем свода стопы и угол отклонения большого пальца. На основе этих данных были рассчитаны длина шага, скорость ходьбы, а также примерный рост и масса тела существ.

Полученные результаты сравнили с контрольными данными: цепочкой следов из Лаэтоли (Танзания), возраст которых составляет 3,66 миллиона лет, другими кенийскими находками возрастом 1,5 миллиона лет и параметрами современного человека.

В чем заключается анатомический парадокс

Анализ выявил противоречие между формой ноги и общими размерами тела. С одной стороны, морфология стопы указывает на Paranthropus boisei: зафиксирован плоский свод, специфическая механика переката и значительный отвод большого пальца наружу (до 25° против почти нулевого показателя у современных людей). С другой стороны, габариты "авторов" следов оказались аномально большими для этого вида.

Параметр Типичный P. boisei (по костям) Авторы следов в Кении
Рост до 160 см около 180 см
Масса тела около 52 кг 75-80 кг

Эта разница ставит перед учеными дилемму. Если следы оставили парантропы, значит, вид был более вариативен по размеру и мог достигать роста 180 см. Если же это были эректусы, то их походка и анатомия стопы отличались от принятых представлений.

"Разрыв между данными по костным останкам и отпечатками ног может указывать либо на существование более крупных особей внутри вида, либо на то, что мы недооцениваем анатомическое разнообразие гомининов того периода", — подчеркнул антрополог Артём Климов.

Свидетельства социального поведения

Помимо анатомии, работа фиксирует редкий пример прямого свидетельства социального взаимодействия. Следы двигались в одном направлении и принадлежали крупным особям, что позволило авторам предположить: по берегу озера шла группа взрослых самцов.

Наличие таких следов говорит о том, что гоминины систематически посещали прибрежную зону ради ресурсов — моллюсков, рыбы или водных растений. Исследователи полагают, что доступ к богатым ресурсам в разных нишах позволял Homo erectus и Paranthropus boisei долгое время жить на одной территории, не вступая в жесткую конкуренцию.

Работа не позволяет окончательно определить вид существ, так как данные по морфологии стопы противоречат данным по массе тела. Также авторы упоминают версию о неизвестном третьем виде, но она не подтверждена находками костей.

Экспертная проверка: антрополог Артём Климов
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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