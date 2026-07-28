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Океанские течения принесли беду: жара в тропиках ускорила распад мусора до критических пределов

Наука

Пластиковый мусор в тропических морях распадается на мелкие частицы в 16 раз интенсивнее, чем в Арктике. Исследователи обнаружили эту зависимость при анализе фрагментов пластика на побережьях России и Китая. Работа помогает понять, где активнее всего образуется опасный мезопластик, но пока не определяет точные сроки полного разложения разных типов полимеров.

Загрязнение океана пластиком
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Загрязнение океана пластиком

Специалисты из Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН совместно с коллегами из МГУ, ГОИ им. Н.Н. Зубова и университетов Китая изучили загрязненность 26 пляжей в разных климатических зонах. С 2021 по 2025 год авторы собирали образцы на песчаных и галечных берегах, разделяя их на макропластик (крупнее 2,5 см) и мезопластик (от 0,1 до 2,5 см). Затем количество частиц сопоставили с температурой воздуха и воды, уровнем ультрафиолета, облачностью и наличием ледяного покрова.

Анализ показал, что в тропиках концентрация мезопластика на квадратный метр берега в 16 раз выше арктических показателей. В северных районах мусор сохраняется преимущественно в виде крупных кусков, тогда как в южных он быстро фрагментируется под воздействием жары и солнечного излучения. В зонах с умеренным климатом количество мелких частиц к осени вырастает примерно на 54% по сравнению с весенним периодом.

Результат важен, так как именно мезопластик представляет наибольшую угрозу для морских обитателей: из-за малого размера он чаще попадает в организмы вместе с водой и пищей. Статистический анализ подтвердил, что высокая температура и ультрафиолет ускоряют распад, а облачность и лед замедляют этот процесс.

Биолог Андрей Ворошилов поясняет, что дробление пластика на мелкие фракции делает его более доступным для заглатывания фильтрующими организмами и рыбами, что ведет к накоплению токсинов в пищевых цепочках. В северных широтах риск выше при заглатывании крупных объектов, но в тропиках загрязнение становится диффузным и трудноконтролируемым.

Полученные данные, опубликованные в журнале Marine Pollution Bulletin, планируют использовать для создания региональных стратегий мониторинга. Сейчас установлено влияние климата на фрагментацию, однако предстоит детально изучить механизмы распада различных марок пластика в каждой из зон.

Экспертная проверка: биолог Андрей Ворошилов
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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