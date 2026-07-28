Кто наследил в Кении? Приматы из Кооби-Фора оказались массивнее других представителей вида

Анализ 21 отпечатка стоп в кенийской местности Кооби-Фора позволил определить параметры гоминин, живших здесь около 1,43 миллиона лет назад. Исследователи связали следы с парантропами Бойса (Paranthropus boisei), однако расчетные показатели роста и массы тела этих особей оказались выше средних значений, полученных ранее на основе анализа костных остатков этого вида.

Фото: commons.wikimedia.org by Ryan Somma, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Эволюция гоминин

Метод анализа и данные

Основой работы стал анализ отпечатков, оставленных на берегу древнего озера в локации GaJi10. Материал объединяет данные раскопок разных периодов: семь следов были найдены в 1978–1979 годах, еще 14 — в ходе экспедиций 2016 и 2023 годов. Всего исследователи изучили 21 след, часть из которых сейчас сохранилась только в виде фотографий и слепков.

Авторы определили, что отпечатки принадлежат восьми разным особям. Скорость их передвижения оценивается в 1-2 км/ч, что указывает на спокойный темп прогулки. Состав группы из нескольких крупных особей (предположительно самцов) может свидетельствовать о социальной структуре парантропов, допускавшей мирное сосуществование нескольких доминантных самцов в одной группе.

Аномалия физических параметров

При определении размеров тел ученые сравнили данные отпечатков со статистикой 2017 года, основанной на анализе скелетов парантропов Бойса. Результаты показали значительное расхождение в габаритах особей из Кооби-Фора по сравнению с ранее известными представителями вида.

Параметр Средние данные по костям (2017) Данные по следам из Кооби-Фора Рост, см 116 — 161,3 (средний 131,1) 130,6 — 180,9 Масса тела, кг 36,6 — 52,5 39,8 — 74,6

Для четырех особей расчетный рост превысил верхнюю границу нормы в 161,3 см, а шесть из семи проанализированных взрослых особей весили более 52,5 кг. Это означает, что группа в Кооби-Фора была массивнее типичных представителей своего вида.

"Разница между параметрами, рассчитанными по костям и по отпечаткам стоп, может указывать либо на высокую индивидуальную изменчивость внутри вида, либо на систематическую ошибку в одном из методов оценки массы тела", — отметил биолог Андрей Ворошилов.

Альтернативные версии и ограничения

Авторы работы рассматривали две альтернативные гипотезы. Первая предполагает, что следы оставили люди прямоходящие (Homo erectus), которые также обитали в этом регионе. Однако это потребовало бы признать наличие у них особенностей строения стопы, не зафиксированных в палеонтологической летописи.

Вторая версия допускает существование в Восточной Африке еще одного, неизвестного науке вида гоминин. Эта вероятность оценивается как низкая из-за высокой степени изученности региона Кооби-Фора.

Главным ограничением исследования является косвенный характер данных. Оценка роста и веса по отпечаткам стоп всегда носит расчетный характер и зависит от используемых формул, в отличие от прямых измерений костных останков. Кроме того, часть следов была утрачена, что ограничивает объем выборки.

Работа уточняет биометрические возможности парантропов Бойса и их социальное поведение, но не дает окончательного ответа на вопрос о причинах гигантизма данной группы особей. Для подтверждения выводов требуются новые находки скелетов с аналогичными параметрами. Подробности исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.