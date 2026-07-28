Раковые колонии больше не теряются в лунках: какой снимок раскрывает силу ColCounter

Разработчики создали программный модуль ColCounter для автоматического подсчета колоний раковых клеток, который показал высокую точность при анализе изображений с разрешением от 300 dpi. Инструмент решает проблему субъективности и трудоемкости ручного пересчета в клоногенных тестах, однако эффективность алгоритма существенно снижается при использовании снимков низкого разрешения (200 dpi).

Фото: https://en.wikipedia.org/wiki/National_Cancer_Institute by Dr. Cecil Fox (Photographer), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Раковые клетки

Как работает алгоритм

В основе ColCounter лежит цифровая обработка изображений. Вместо простого анализа яркости (порога), который часто ошибается из-за неравномерного освещения, авторы использовали преобразование Black Top Hat. Этот метод позволяет выделить темные объекты (колонии) на светлом фоне, эффективно удаляя блики и артефакты от краев планшета.

Для локализации самих лунок исследователи применили преобразование Хафа (Hough transform). Алгоритм ищет геометрические окружности, соответствующие размеру лунок, создает маску и отделяет полезную область от фона. После этого система применяет 8-связность для маркировки объектов: это позволяет объединять пиксели, соприкасающиеся даже по диагонали, что точнее определяет границы одной колонии.

Чтобы исключить из подсчета клеточный мусор и мелкие артефакты, авторы использовали ROC-кривую для определения оптимального минимального размера объекта. В итоге порог был установлен на уровне 8 пикселей — частицы меньше этого значения игнорируются.

«Использование преобразования Хафа для поиска окружностей в сочетании с морфологической фильтрацией позволяет автоматизировать рутинный процесс, но критически зависит от качества исходного скана. Если разрешение слишком низкое, границы объектов размываются, и алгоритм начинает ошибаться», — объяснил учёный-физик Дмитрий Лапшин.

На каких данных основан вывод

Исследование проводилось на линии клеток рака толстой кишки HT-29. Клетки подвергали облучению X-лучами (6 МэВ) в дозах от 0 до 20 Гр, после чего фиксировали их и окрашивали кристаллическим фиолетовым. Для получения снимков использовали стандартный сканер HP Scanjet Pro.

Для обучения и настройки плагина были использованы данные из 17 планшетов (102 лунки). В качестве «золотого стандарта» (эталона) взяли результаты ручного подсчета, проведенного двумя специалистами. Валидация метода проходила на 86 лунках с разным разрешением сканирования: 200, 300 и 600 dpi.

Разрешение снимка Коэффициент корреляции (ICC) Результат 200 dpi 0.55 Низкая надежность 300 dpi 0.96 Высокая точность 600 dpi 0.99 Максимальное совпадение

Данные таблицы показывают, что при разрешении ниже 300 dpi автоматический метод перестает быть взаимозаменяемым с ручным подсчетом.

Точность и ограничения метода

При оптимальных условиях (разрешение 1200*1200 пикселей) ColCounter достиг чувствительности 92,88% и специфичности 92,62%. Скорость обработки данных оказалась более чем в 10 раз выше, чем при ручном пересчете.

Однако работа выявила несколько существенных ограничений. Во-первых, алгоритм все еще испытывает сложности с идентификацией колоний, расположенных у самых краев лунок. Во-вторых, зафиксировано систематическое смещение: на снимках 600 dpi плагин имел тенденцию немного занижать количество колоний (в среднем на 6–7 единиц) по сравнению с человеком.

Для компенсации этих ошибок в программу интегрирована функция ручного редактирования. Это позволяет эксперту быстро удалить ложноположительные результаты или добавить пропущенные объекты, что делает инструмент полуавтоматическим.

Что меняет эта разработка

Разработка ColCounter как плагина для бесплатного ПО ImageJ делает высокоточный анализ доступным для лабораторий, не имеющих дорогостоящего специализированного оборудования. Вместо дорогих систем захвата изображений достаточно обычного офисного сканера.

Метод позволяет стандартизировать оценку радиорезистентности опухолевых клеток, исключая человеческий фактор и субъективность при подсчете мелких колоний. Однако работа была проведена только на одной клеточной линии (HT-29), поэтому эффективность алгоритма для других типов рака с иной морфологией колоний остается непроверенной.

В итоге авторы представили инструмент, который при соблюдении требований к разрешению снимков заменяет рутинный труд исследователя. Главным ограничением остается зависимость от качества сканирования и необходимость финальной проверки экспертом. Дальнейшие этапы разработки должны быть направлены на адаптацию плагина под различные морфотипы клеток. Ознакомиться с деталями можно в первоисточнике исследования.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли полностью отказаться от ручного подсчета?

Нет. Из-за ошибок по краям лунок и зависимости от разрешения снимков авторы рекомендуют использовать функцию ручной коррекции в плагине.

Подходит ли программа для любых типов раковых клеток?

В данной работе метод проверяли только на клетках колоректального рака HT-29. Для других линий требуется дополнительная проверка из-за возможного различия в форме и размере колоний.

Какое оборудование нужно для работы метода?

Достаточно обычного плоскостного сканера и компьютера с установленным ImageJ.