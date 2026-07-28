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Лето страха: исследователи обнаружили совпадение пиков массовых расстрелов и суицидов в США

Наука » Экология » Человек

Статистический анализ выявил сходство сезонных пиков массовых расстрелов и самоубийств в США. Исследователи обнаружили, что оба явления чаще всего происходят в конце июня — начале июля, однако амплитуда колебаний для стрельбы значительно выше. Работа указывает на возможные общие биологические или социальные триггеры, но не доказывает причинно-следственную связь.

Оружие
Фото: creativecommons by Gideon Tsang, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Оружие

Как проводили исследование

Специалисты Гарвардской медицинской школы и Университета Монаша провели наблюдательное исследование, опираясь на данные за период с 2014 по 2021 год. Авторы использовали две разные базы данных: сведения о самоубийствах предоставила государственная система Centers for Disease Control and Prevention (CDC), а информацию о массовых расстрелах — проект Gun Violence Archive.

В анализ включили 360 827 случаев суицида и 3305 эпизодов массовой стрельбы. Последние фильтровали по строгому критерию: в инциденте должны были погибнуть не менее четырех человек (без учета самого стрелка).

Для обработки данных применили модель отрицательной биномиальной регрессии. Это позволило ученым отсечь влияние долгосрочного тренда на рост числа расстрелов в стране и выделить только сезонные колебания, чтобы сравнить их с динамикой самоубийств.

"Применение регрессионных моделей в таких исследованиях необходимо, чтобы отличить случайный всплеск или общий рост преступности от устойчивого циклизма, связанного с временем года", — отметил биофизик Алексей Корнилов.

Результаты и разница в амплитуде

Анализ подтвердил выраженную сезонность обоих явлений. Пик числа самоубийств пришелся на 23 июня, а массовых расстрелов — примерно на 3 июля.

При этом интенсивность всплесков существенно различалась:

Явление Разница между пиком и минимумом
Массовые расстрелы ~ 613%
Самоубийства ~ 12%

Столь высокая разница в процентах для расстрелов объясняется их относительной редкостью по сравнению с суицидами. В статистике редких событий даже небольшое абсолютное изменение числа случаев дает огромный процентный скачок.

Возможные механизмы и ограничения

Авторы подчеркивают, что совпадение дат не означает, что одно явление вызывает другое. Однако близость пиков может указывать на общие биологические или психологические триггеры. В качестве факторов риска исследователи рассматривают:

  • изменение продолжительности светового дня и влияние на циркадные ритмы;
  • температурные колебания воздуха;
  • сезонные изменения настроения и уровней социальной активности;
  • нарушения сна.

Работа имеет ряд существенных ограничений. Во-первых, данные собраны только по одной стране (США). Во-вторых, статистика по расстрелам взята из независимого источника, а не из официального государственного реестра. В-третьих, наблюдательный характер метода не позволяет выявить конкретный механизм, который запускает эти процессы.

Результаты исследования, опубликованные в журнале Chronobiology International, дополняют данные о сезонности другого насилия (убийств и нападений), которые также чаще происходят летом. Теперь установлено, что массовые расстрелы по своему распределению ближе к суицидам, чем к обычной бытовой преступности. 

Экспертная проверка: биофизик Алексей Корнилов
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
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