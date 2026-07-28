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Организация EarthJustice предупреждает: космические дата-центры могут нарушить состав воздуха

Наука » Экология » Космос

Анализ потенциального развертывания орбитальных дата-центров выявил риски масштабного загрязнения атмосферы и стратосферы. Авторы документа указывают на связь между массовым запуском подобных систем и деградацией озонового слоя, однако работа представляет собой юридическую петицию с аналитическим обзором, а не результат прямого экспериментального исследования.

озоновый слой Земли
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
озоновый слой Земли

Суть аналитического обзора

Организация EarthJustice подготовила документ, который объединяет требования о проведении экологической экспертизы и научно-аналитический разбор последствий создания космических дата-центров. В основе выводов лежит анализ 113 научных исследований и экспертных материалов. Авторы используют этот массив данных, чтобы доказать несоответствие проектов орбитальных серверов федеральному законодательству США в области охраны среды.

Основной тезис работы заключается в том, что эксплуатация миллионов спутников-дата-центров создаст критическую нагрузку на верхние слои атмосферы. Анализ базируется на текущих трендах роста числа запусков и их влиянии на химический состав стратосферы.

Риски для атмосферы и климата

Главным объектом опасений исследователей стало накопление в стратосфере тяжелых металлов, токсичных газов и углеродных частиц. Процесс загрязнения происходит на двух этапах: при запуске ракет-носителей и при последующем сгорании отработавших аппаратов в плотных слоях атмосферы.

Авторы выделяют следующие потенциальные последствия:

  • Разрушение озонового слоя из-за химических реакций с участием продуктов горения спутников;
  • Изменение теплового баланса и химического состава стратосферы, что влияет на глобальный климат;
  • Рост концентрации токсичных соединений, которые могут проникать в более низкие слои воздуха.

"Массовый запуск орбитальных структур увеличивает приток алюминия и других металлов в стратосферу. Эти частицы могут служить катализаторами реакций, разрушающих озон, что фактически делает такие проекты климатическим риском", — предупредил климатолог Максим Орлов.

Юридический статус и ограничения

Документ оформлен как "петиция об отказе", что обязывает заявителей подтверждать каждое утверждение проверенным фактом. Тем не менее, важно разделять теоретический анализ и свершившееся событие: на данный момент орбитальные дата-центры в промышленном масштабе не функционируют, а значит, все выводы носят прогнозный характер.

Предмет анализа Статус вывода
Загрязнение стратосферы Прогноз на основе текущих данных по запускам
Влияние на озоновый слой Теоретическая зависимость от состава материалов
Экономическая целесообразность Оценка экспертов по логистике

Данная таблица показывает, что большинство утверждений петиции опираются на экстраполяцию текущих данных о малых спутниках на гипотетические крупные дата-центры.

Работа позволяет утверждать, что бесконтрольное масштабирование орбитальной инфраструктуры создает измеримые риски для экологии. Однако она не доказывает неизбежность катастрофы, так как не учитывает возможные изменения в технологиях двигателей или материалах корпусов спутников в будущем. Для окончательного вердикта потребуется полноценная государственная экологическая экспертиза каждой конкретной заявки на лицензирование. Подробности позиции авторов изложены в первоисточнике исследования.

Экспертная проверка: климатолог Максим Орлов
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
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