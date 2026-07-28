Анализ потенциального развертывания орбитальных дата-центров выявил риски масштабного загрязнения атмосферы и стратосферы. Авторы документа указывают на связь между массовым запуском подобных систем и деградацией озонового слоя, однако работа представляет собой юридическую петицию с аналитическим обзором, а не результат прямого экспериментального исследования.
Организация EarthJustice подготовила документ, который объединяет требования о проведении экологической экспертизы и научно-аналитический разбор последствий создания космических дата-центров. В основе выводов лежит анализ 113 научных исследований и экспертных материалов. Авторы используют этот массив данных, чтобы доказать несоответствие проектов орбитальных серверов федеральному законодательству США в области охраны среды.
Основной тезис работы заключается в том, что эксплуатация миллионов спутников-дата-центров создаст критическую нагрузку на верхние слои атмосферы. Анализ базируется на текущих трендах роста числа запусков и их влиянии на химический состав стратосферы.
Главным объектом опасений исследователей стало накопление в стратосфере тяжелых металлов, токсичных газов и углеродных частиц. Процесс загрязнения происходит на двух этапах: при запуске ракет-носителей и при последующем сгорании отработавших аппаратов в плотных слоях атмосферы.
Авторы выделяют следующие потенциальные последствия:
"Массовый запуск орбитальных структур увеличивает приток алюминия и других металлов в стратосферу. Эти частицы могут служить катализаторами реакций, разрушающих озон, что фактически делает такие проекты климатическим риском", — предупредил климатолог Максим Орлов.
Документ оформлен как "петиция об отказе", что обязывает заявителей подтверждать каждое утверждение проверенным фактом. Тем не менее, важно разделять теоретический анализ и свершившееся событие: на данный момент орбитальные дата-центры в промышленном масштабе не функционируют, а значит, все выводы носят прогнозный характер.
|Предмет анализа
|Статус вывода
|Загрязнение стратосферы
|Прогноз на основе текущих данных по запускам
|Влияние на озоновый слой
|Теоретическая зависимость от состава материалов
|Экономическая целесообразность
|Оценка экспертов по логистике
Данная таблица показывает, что большинство утверждений петиции опираются на экстраполяцию текущих данных о малых спутниках на гипотетические крупные дата-центры.
Работа позволяет утверждать, что бесконтрольное масштабирование орбитальной инфраструктуры создает измеримые риски для экологии. Однако она не доказывает неизбежность катастрофы, так как не учитывает возможные изменения в технологиях двигателей или материалах корпусов спутников в будущем. Для окончательного вердикта потребуется полноценная государственная экологическая экспертиза каждой конкретной заявки на лицензирование. Подробности позиции авторов изложены в первоисточнике исследования.
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