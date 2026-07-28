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ДНК-анализ останков княгини Марии Всеволжей опроверг ее чешские корни

Наука

Российские палеогенетики идентифицировали останки княгини Марии Всеволжей, супруги князя Всеволода Большого Гнезда. Анализ ДНК подтвердил принадлежность останков именно этой исторической личности и указал на ее аланское происхождение, что опровергает гипотезу о чешских корнях княгини.

Представление цепи ДНК человека
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Представление цепи ДНК человека

Работа ученых из Федерального исследовательского центра "Фундаментальные основы биотехнологий" РАН основана на анализе фрагмента резца женщины, погибшей в возрасте 45-50 лет. Останки были обнаружены в Успенском соборе Княгинина монастыря во Владимире при реконструкции здания в 2015 году. Секвенирование ядерной и митохондриальной ДНК позволило установить генетическую связь между женщиной и великим князем Дмитрием Александровичем, чей геном был расшифрован ранее. Анализ показал родство третьей степени, что точно соответствует историческим данным: Мария приходилась Дмитрию прабабушкой.

Для определения происхождения княгини исследователи использовали программы ancIBD и READ, сравнив полученные данные с базами древних геномов. Результаты показали наибольшее сходство Марии с популяциями алан и носителями салтово-маяцкой культуры, а также с представителями средневековых сообществ Центральной Азии (в частности, из некрополя Кара-Жыгач в Киргизии).

Дополнительно с помощью инструмента HIrisPlex-S ученые реконструировали внешний вид княгини: вероятно, она обладала светлыми волосами, голубыми глазами и смуглой кожей. Эти признаки согласуются с описанием алан в трудах античного историка Аммиана Марцеллина.

Археолог Павел Синицын отмечает, что сочетание антропологических данных по строению черепа и генетического анализа позволяет с высокой точностью подтвердить этническую принадлежность особи, даже если письменные источники содержат противоречивые сведения.

Генетический профиль Марии Всеволжей оказался сложным: помимо аланского компонента, в ее геноме присутствуют следы иранских и анатолийских земледельцев неолита, западноевропейских охотников-собирателей мезолита, а также сибирский (нганасанский) компонент. Тем не менее общая картина данных исключает принадлежность княгини к чешскому роду. Результаты исследования опубликованы в журнале Acta Naturae первоисточник исследования.

Экспертная проверка: археолог Павел Синицын
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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