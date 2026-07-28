ДНК-анализ останков княгини Марии Всеволжей опроверг ее чешские корни

Российские палеогенетики идентифицировали останки княгини Марии Всеволжей, супруги князя Всеволода Большого Гнезда. Анализ ДНК подтвердил принадлежность останков именно этой исторической личности и указал на ее аланское происхождение, что опровергает гипотезу о чешских корнях княгини.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Представление цепи ДНК человека

Работа ученых из Федерального исследовательского центра "Фундаментальные основы биотехнологий" РАН основана на анализе фрагмента резца женщины, погибшей в возрасте 45-50 лет. Останки были обнаружены в Успенском соборе Княгинина монастыря во Владимире при реконструкции здания в 2015 году. Секвенирование ядерной и митохондриальной ДНК позволило установить генетическую связь между женщиной и великим князем Дмитрием Александровичем, чей геном был расшифрован ранее. Анализ показал родство третьей степени, что точно соответствует историческим данным: Мария приходилась Дмитрию прабабушкой.

Для определения происхождения княгини исследователи использовали программы ancIBD и READ, сравнив полученные данные с базами древних геномов. Результаты показали наибольшее сходство Марии с популяциями алан и носителями салтово-маяцкой культуры, а также с представителями средневековых сообществ Центральной Азии (в частности, из некрополя Кара-Жыгач в Киргизии).

Дополнительно с помощью инструмента HIrisPlex-S ученые реконструировали внешний вид княгини: вероятно, она обладала светлыми волосами, голубыми глазами и смуглой кожей. Эти признаки согласуются с описанием алан в трудах античного историка Аммиана Марцеллина.

Археолог Павел Синицын отмечает, что сочетание антропологических данных по строению черепа и генетического анализа позволяет с высокой точностью подтвердить этническую принадлежность особи, даже если письменные источники содержат противоречивые сведения.

Генетический профиль Марии Всеволжей оказался сложным: помимо аланского компонента, в ее геноме присутствуют следы иранских и анатолийских земледельцев неолита, западноевропейских охотников-собирателей мезолита, а также сибирский (нганасанский) компонент. Тем не менее общая картина данных исключает принадлежность княгини к чешскому роду. Результаты исследования опубликованы в журнале Acta Naturae первоисточник исследования.