Грибница вместо ткани: новый биоматериал способен самостоятельно латать дыры

Текстильная промышленность стоит на пороге странного, но технологичного открытия: ученые разработали биоматериал из мицелия грибов, который остается живым после производства. В отличие от существующих аналогов "грибной кожи", эта ткань способна к регенерации и программируемой модификации. Исследование, опубликованное международной группой ученых, описывает текстиль, который может самостоятельно восстанавливать поврежденную поверхность и менять свойства с помощью внедренных микробов.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mycelium_RH_%281%29.jpg by Rob Hille мицелий грибов

Технология "выращивания" одежды

Идея использовать грибы в индустрии не нова: из мицелия — сети тонких нитей, образующих тело гриба — уже делают упаковку, изоляцию и альтернативу коже. Однако до сих пор такие материалы были "мертвыми". Новая разработка китайских и европейских специалистов принципиально иная. Исследователи вырастили плотные маты из переплетенных нитей мицелия и обработали их глицерином. Этот сиропообразный пластификатор сделал структуру мягкой и гибкой, сохранив при этом жизнеспособность грибных клеток.

Главная особенность материала — способность к самообновлению. При поступлении питательных веществ ткань начинает заращивать повреждения новыми волокнами. По сути, такая "кожа" ведет себя как биологический организм, сохраняя конструктивную целостность текстиля.

"Использование живого мицелия в бытовых предметах — интересная концепция, но она требует жесткого контроля за безопасностью. Грибы — это активные биологические агенты, и нам еще предстоит убедиться, что такие материалы не станут источником аллергических реакций или неконтролируемого роста микрофлоры в жилых помещениях", — объяснила врач-инфекционист Светлана Полякова.

Генетический тюнинг: цвет и защита от солнца

Ученые пошли дальше простого выращивания полотна. Они интегрировали в грибную структуру специально модифицированные микробы. Внедрение пигментсообразующих дрожжей позволило создавать на ткани цветные узоры. Использование другого вида гриба, вырабатывающего меланин, наделило текстиль способностью блокировать ультрафиолетовое излучение. Это открывает путь к созданию "программируемых" вещей, характеристики которых можно менять уже после их изготовления.

Ограничения и вопросы безопасности

Несмотря на технологический успех, материал пока не готов к массовому производству одежды. Поддерживать жизнь в ткани сложно: ей требуются специфические условия, чтобы избежать заражения сторонними бактериями или плесенью. Кроме того, срок службы материала ограничен — в естественных условиях он биоразлагается примерно за шесть недель.

Параметр Характеристика материала Регенерация Заращивает повреждения при подаче питательной среды Биоразложение Полный распад в почве в течение 1,5 месяцев Доп. функции UV-защита, изменение пигментации, фильтрация воздуха (в перспективе)

Такая недолговечность делает грибницу неподходящей для зимних курток, но идеальной для одноразовой упаковки или временных арт-инсталляций. Авторы работы предполагают, что в будущем "живые шторы" смогут не только защищать от солнца, но и работать как пассивные очистители воздуха или датчики загрязнения окружающей среды.