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Производство материалов в космосе исключает дефекты структуры кристаллов

Наука » Технологии

Астронавт NASA Крис Уильямс в ходе восьмимесячной миссии на Международной космической станции (МКС) провел серию экспериментов по выращиванию полупроводниковых кристаллов и поиску новых методов лечения рака. Результаты работы помогут улучшить производство электроники для высокопроизводительных компьютеров и уточнить механизмы борьбы с онкологическими заболеваниями.

Кристалл лизоцима в невесомости
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Кристалл лизоцима в невесомости

Крис Уильямс провел на орбите 241 день в качестве бортинженера экспедиций 73 и 74. За это время он совершил более 102 миллионов миль, облетев Землю 3856 раз. Основная часть научной работы была сосредоточена в лабораторном модуле Destiny с использованием специализированного перчаточного ящика для исследований в условиях микрогравитации (Microgravity Science Glovebox).

В части технологических разработок астронавт занимался производством материалов, которые в условиях отсутствия гравитации формируют более однородную структуру. Это критически важно для создания полупроводников нового поколения, которые могут быть применены в наземной промышленности и коммерческом космическом секторе.

Помимо лабораторных исследований, Уильямс выполнил две операции в открытом космосе. Он подготовил систему электропитания станции к модернизации и заменил неисправный узел роботизированного манипулятора Canadarm2.

Учёный-физик Дмитрий Лапшин отмечает, что производство кристаллов в космосе позволяет избежать конвекции и осаждения частиц, которые на Земле создают дефекты в структуре полупроводников. Это дает возможность получить материалы с чистотой и свойствами, недоступными при наземном синтезе.

Данная миссия позволила собрать данные для развития космического производства и подготовить базу для будущих пилотируемых полетов к Луне и Марсу. Однако окончательная оценка эффективности новых методов лечения рака и промышленная применимость полученных кристаллов потребуют дальнейшего анализа образцов в земных лабораториях.

Экспертная проверка:
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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