Один шанс на полмиллиона: как слияние галактик выбросило монстра массой в миллион Солнц

Астрономы зафиксировали редкое событие — поглощение звезды сверхмассивной чёрной дырой на окраине далёкой галактики. Обнаружение "блуждающего" объекта помогает уточнить методы поиска невидимых чёрных дыр вне центров галактик, хотя точная причина смещения этого конкретного объекта пока остаётся гипотезой.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Черная дыра

Явление, известное как приливное разрушение звезды (TDE), происходит, когда звезда проходит слишком близко к сверхмассивной чёрной дыре и разрывается под действием гравитации. Вспышка от этого процесса была замечена в ноябре 2025 года в галактике на расстоянии около 750 миллионов световых лет от Земли. Обнаружение стало возможным благодаря алгоритму искусственного интеллекта обсерватории Zwicky Transient Facility (ZTF), который выделил аномальный сигнал среди полумиллиона еженощных вспышек.

Для подтверждения природы события исследователи использовали данные нескольких инструментов. Телескоп SOAR в Чили проанализировал спектр излучения, а космическая обсерватория NASA Swift измерила температуру объекта — она составила около 30 000 градусов Цельсия. В ультрафиолетовом диапазоне вспышка на несколько месяцев затмила всю родительскую галактику, излучая свет с яркостью примерно десяти миллиардов Солнц.

Основной интерес представляет расположение объекта: чёрная дыра массой в миллион Солнц находится более чем в 30 000 световых лет от центра своей галактики. Обычно такие гиганты располагаются строго в ядрах. По мнению авторов работы, опубликованной в The Astrophysical Journal Letters, этот "сирота" мог попасть на окраину в результате слияния нескольких галактик, когда гравитационные взаимодействия вытолкнули самую лёгкую из чёрных дыр наружу.

Подобные события позволяют обнаружить объекты, которые в обычном состоянии не излучают свет и остаются невидимыми. Однако регистрация вспышки фиксирует лишь момент поглощения звезды, а не постоянное присутствие чёрной дыры, поэтому для понимания общей популяции блуждающих объектов требуются более масштабные выборки.

Результат подтверждает эффективность нового метода поиска "офф-центровых" чёрных дыр. Главным ограничением остаётся редкость таких событий в каждой отдельной галактике. В ближайшем будущем учёные планируют использовать данные обсерватории имени Веры Рубин и космического телескопа имени Нэнси Грейс Роман, чтобы выяснить, насколько распространены блуждающие сверхмассивные чёрные дыры во Вселенной.

Экспертная проверка:

Алексей Руднев, астрофизик