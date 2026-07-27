Крылья насекомых могут работать как независимый орган обоняния

Биологи обнаружили, что крылья бражника табачного (Manduca sexta) способны распознавать определенные запахи независимо от усиков-антенн. Работа уточняет устройство обонятельной системы насекомых, показывая, что рецепторы могут быть распределены по телу, но пока не объясняет, как бабочка интегрирует эти сигналы в общее поведение.

Фото: commons.wikimedia.org by Чарльз Дж. Шарп, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Convolvulus hawk-moth (Agrius convolvuli) 2

Исследование провели специалисты Института химической экологии общества Макса Планка (Германия). Результаты работы опубликованы в Journal of Experimental Biology.

Механизмы восприятия

Для проверки гипотезы ученые изучили поверхность крыльев под микроскопом. На краях они обнаружили особые щетинки, покрытые мелкими порами. Через такие поры летучие молекулы запаха проникают напрямую к нервным окончаниям, что характерно для обонятельных рецепторов.

Генетический анализ подтвердил наличие активных генов специфических рецепторов, которые у насекомых отвечают за улавливание кислот и аминов. При этом ген главного обонятельного рецептора, работающего в антеннах, в клетках крыла отсутствовал. Это означает, что крылья используют собственный механизм распознавания веществ.

Биолог Андрей Ворошилов поясняет, что наличие независимых рецепторов на разных частях тела позволяет насекомому собирать информацию об окружающей среде более детально, чем если бы оно полагалось только на один орган чувств.

Специфика запахов

Чтобы определить, какие именно вещества улавливают крылья, исследователи провели электрофизиологический эксперимент. Они обдували отделенное крыло воздухом с различными ароматами растений и химическими соединениями, фиксируя электрические сигналы.

Из всех протестированных образцов реакцию вызвали только два соединения: пирролидин и пиперидин. Эти летучие амины содержатся в соке растений семейства пасленовых, на которые бражники откладывают яйца. Дополнительный тест показал, что реакция сохраняется даже при удалении крайних щетинок, значит, рецепторы распределены под чешуйками по всей поверхности крыла.

Обнаруженные данные подтверждают, что крылья табачного бражника функционируют как отдельный обонятельный орган. Однако работа не дает ответа на вопрос, насколько значима эта информация для бабочки в сравнении с сигналами от антенн и в какой момент она начинает полагаться именно на "обоняние" крыльев.

Экспертная проверка: биолог Андрей Ворошилов