В галактике Андромеда зафиксировано постепенное снижение темпов звездообразования

Астрономы обнаружили постепенное снижение темпов звездообразования в галактике Андромеда. Согласно анализу данных космического телескопа "Хаббл", активность по созданию новых звёзд падает на протяжении последних 500 миллионов лет, а за последние 40 миллионов лет этот процесс ускорился.

Фото: commons.wikimedia.org by CajunAstro, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Андромеда

Для получения результата исследователи объединили данные двух обзоров — Panchromatic Hubble Andromeda Treasury и Southern Treasury. Это позволило детально изучить две трети диска галактики и измерить характеристики примерно 200 миллионов отдельных звёзд. Команда разделила изображения Андромеды на тысячи секторов размером по 300 световых лет, чтобы отследить историю формирования звёзд в каждом из них.

Метод основан на анализе цвета звёзд: массивные молодые звёзды излучают голубой свет и живут коротко, тогда как менее массивные старые звёзды имеют красный оттенок. Соотношение этих типов светил позволило восстановить хронологию активности галактики.

Расчёты показали, что 500 миллионов лет назад Андромеда превращала в звёзды около одной солнечной массы газа и пыли в год. К 40 миллионам лет назад этот показатель упал вдвое, а текущая скорость формирования составляет всего одну пятую части солнечной массы в год.

Астрофизик Алексей Руднев поясняет, что подобные изменения часто связаны с внутренними циклами галактики или внешним воздействием. В данном случае снижение активности сосредоточено в кольце звездообразования, расположенном в 32 тысячах световых лет от центра.

Одной из возможных причин затухания авторы называют взаимодействие Андромеды с карликовой галактикой M32. Данные показывают, что в области, прилегающей к M32, падение активности началось примерно 60 миллионов лет назад. Однако исследователи подчеркивают: прямого доказательства влияния M32 пока нет, это лишь наиболее вероятная гипотеза.

Результат уточняет темпы старения соседней галактики и подтверждает, что Андромеда сейчас находится в фазе естественного затухания после периода высокой активности. Главным ограничением работы остается неопределенность точного 3D-положения M32 в пространстве, что не позволяет однозначно связать её движение с процессами в диске Андромеды. Для подтверждения этой связи потребуются данные нового телескопа "Нэнси Грейс Роман", который сможет охватить весь диск и гало галактики.

Экспертная проверка: Алексей Руднев, астрофизик