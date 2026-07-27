Пандемия коронавируса увеличила разрыв в уровне смертности между мужчинами и женщинами

Анализ данных из 34 стран показал, что пандемия коронавируса усилила разрыв в уровне смертности между мужчинами и женщими, однако к этапу массовой вакцинации этот показатель заметно снизился. Работа помогает оценить реальный масштаб гендерного неравенства в смертности за последние годы, но не определяет конкретные биологические причины этой разницы.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Иммунитет против вирусов

Исследование провела группа ученых из Оксфордского университета под руководством Катаржины Донец. Результаты опубликованы в журнале eClinicalMedicine. Авторы изучали показатели избыточной смертности — разницу между фактическим числом умерших и ожидаемым уровнем на основе данных за 2013-2019 годы — в период с февраля 2020 года по июль 2023 года.

Для анализа использовали данные из стран с высоким уровнем дохода, охватив 136 комбинаций возрастных групп и государств. Исследователи разделили анализ на два подхода: абсолютную смертность (общее число людей) и относительную (отношение случившихся смертей к ожидаемым).

В превакцинальный период в большинстве стран абсолютная избыточная смертность была выше среди мужчин. Этот тренд зафиксировали в 60% изученных возрастных групп и стран. Однако после начала массовой вакцинации доля случаев с выраженным преобладанием мужской смертности снизилась до 51%, а к завершению пандемического периода — до 23%.

При использовании относительного показателя разрыв оказался менее выраженным. В период до вакцинации повышенная относительная избыточная смертность у мужчин наблюдалась лишь в 28% случаев, а на поствакцинальном этапе этот показатель упал до 14%. В некоторых группах, например среди людей 65-74 лет в США и Болгарии, относительные потери оказались выше у женщин.

Биолог Андрей Ворошилов поясняет, что разница между абсолютными и относительными показателями объясняется тем, что исходный уровень смертности среди мужчин традиционно выше. Поэтому даже при равном воздействии вируса общее число погибших мужчин будет больше, хотя в процентном соотношении к норме потери могут быть сопоставимы с женскими.

Исключения из общей тенденции составили Исландия, Финляндия, Люксембург и Новая Зеландия, где уровень избыточной смертности оставался стабильно низким для обоих полов. В Германии и Южной Корее, где пандемия началась позже, разрыв в пользу женщин, напротив, усилился на поствакцинальном этапе в группах от 15 до 74 лет.

Авторы пришли к выводу, что влияние ковида на долгосрочные половые различия в смертности оказалось незначительным. Работа уточняет динамику гендерного разрыва в условиях кризиса, но для окончательного понимания механизмов влияния вируса на разные полы требуются дополнительные данные.

Экспертная проверка: биолог Андрей Ворошилов