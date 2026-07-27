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Битва фараона спустя 3400 лет: древний рельеф раскрыл секреты имперского Египта

Наука

В Луксоре обнаружили фрагмент расписного песчаника с изображением победы фараона над врагами. Находка позволяет детально изучить имперское искусство XVIII династии, хотя она не фиксирует конкретное историческое сражение.

Расчистка древней мозаики кисточкой
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Расчистка древней мозаики кисточкой

Слепок нашли в 1912 году. Египтолог Герберт Уинлок обнаружил плиту размером примерно 61 на 115 сантиметров в основании незавершенного заупокойного храма Рамсеса IV (XX династия, 1153-1147 гг. до н. э.). Оказалось, что более старый блок был использован в качестве строительного материала для фундамента более позднего сооружения.

Сам рельеф был создан значительно раньше — между 1427 и 1400 годами до н. э., вероятно, в период правления Аменхотепа II. На расписном камне запечатлен фрагмент битвы: в верхнем правом углу видны колесница фараона и кони, а внизу — противники. Трое из них пронзены стрелами, еще один пытается избежать гибели под копытами лошадей.

Особенности одежды и заостренные бороды воинов указывают на то, что противниками египтян были сирийцы или представители династии гиксосов. Последние — семитское племя, правившее Египтом в период с 1640 по 1530 гг. до н. э. Таким образом, сцена отражает общие конфликты между фараонами XVIII династии и азиатскими правителями.

Археолог Павел Синицын отмечает, что подобные рельефы часто имели не документальный, а идеологический характер. Вместо описания конкретной битвы они служили для утверждения образа фараона как непобедимого защитника Египта.

Хорошая сохранность красок и самого песчаника объясняется тем, что блок был замурован в фундамент храма Рамсеса IV, что защитило его от внешних воздействий на несколько столетий. Сейчас артефакт находится в коллекции Метрополитен-музея.

Экспертная проверка:
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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