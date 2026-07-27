Золотые артефакты византийского корабля нашли на дне Адриатического моря

Археологи обнаружили золотые артефакты общим весом около 600 граммов на месте крушения византийского корабля конца VII — начала VIII века. Находки позволяют предположить, что судно перевозило высокопоставленного представителя империи с дипломатическими подарками, но окончательно подтвердить статус пассажира и цель миссии пока нельзя.

Фото: Pravda.ru by Павел Синицын, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Подводный археолог

Исследование проводили сотрудники Хорватского института консервации в окрестностях острова Млет в Адриатическом море. На глубине 40 метров ученые зафиксировали остатки грузового судна длиной около 18 метров и водоизмещением порядка 60 тонн. От корпуса сохранилось лишь несколько деревянных элементов, однако на дне было найдено большое количество византийских амфор для вина, масла и рыбного соуса.

Состав золотого клада

Основной интерес представляют ювелирные изделия и монеты. Среди них — 14 золотых солидов, отчеканенных в Константинополе при императорах династии Ираклия, и золотой перстень-печатка с изображением правителя. Также обнаружены элементы четырех поясов, включая уникальные пряжки. Одна из них инкрустирована рубинами, изумрудами и жемчугом, на другой выгравированы птицы и рога изобилия.

Археолог Игор Михолек отмечает, что подобные пряжки ранее не встречались в подводных исследованиях. Сходство этих изделий с поясными наборами из богатых аварских захоронений указывает на возможность их изготовления в одной мастерской.

Учёный-археолог Павел Синицын обращает внимание, что наличие предметов роскоши при относительно небольшом количестве торгового груза (амфор) часто указывает на частные или государственные перевозки, а не на обычную торговлю. Однако без расшифровки надписей на печатках или документов эпохи точно определить личность владельца вещей невозможно.

Результаты работы дополняют данные о морских перевозках по Адриатике в период с VII по VIII век, который почти не отражен в письменных источниках. Главным ограничением исследования остается отсутствие значительной части корпуса судна, что затрудняет точный анализ его конструкции и происхождения.