Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Реформа медицины в Чувашии обеспечит доступ к МРТ в Канаше и Новочебоксарске
В Якутии одновременно борются с масштабным паводком и лесными пожарами
Битва фараона спустя 3400 лет: древний рельеф раскрыл секреты имперского Египта
Сотни новых квартир и десятки домов появились в Петербурге за один месяц
В Ливнах подвели итоги исполнения городского бюджета за первую половину 2026 года
Энергоснабжение в Алуште временно прекращено на фоне проблем с энергосистемой Крыма
Более 20 тонн дизельного топлива разлились в окрестностях деревни Хмелинец
Повидло из дыни и яблок с необычным сочетанием специй
В Калмыкии выявлены очаги опустынивания земель из-за перегрузки пастбищ

Живые трупы в муравейнике: паразит превратил рабочих особей в вечных заложников

Наука

Анализ экспрессии генов выявил, что ленточный червь Anomotaenia brevis перестраивает физиологию и поведение муравьев Temnothorax nylanderi, превращая рабочих особей в долгоживущих "инкубаторов". Работа доказывает, что паразит подавляет активность мозга и меняет метаболизм хозяина, но при этом не использует молекулярную мимикрию. Результат объясняет механизм управления жертвой, однако конкретный способ воздействия червя на гены муравья остается неизвестным.

Муравьи
Фото: BMC Ecology image competition: the winning images by author, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Муравьи

Как паразит меняет физиологию муравья

Конечная цель червя Anomotaenia brevis — попасть в пищеварительный тракт дятла. Чтобы увеличить шансы на этот исход, он использует рабочих муравьев как промежуточных хозяев. Под влиянием паразита поведение насекомого меняется: рабочий муравей перестает выполнять свои функции, становится малоподвижным и живет несколько лет, что нехарактерно для его касты.

Исследование показало, что червь воздействует на ткани хозяина избирательно. В жировом теле (аналоге печени у насекомых) зараженных рабочих активировались 111 генов, типичных для здоровых маток. Паразит запустил генетические программы долголетия, стрессоустойчивости и специфического метаболизма, включая стимуляцию выработки белка трансферрина.

Одновременно с этим червь подавил активность мозга. У зараженных особей зафиксировано резкое снижение уровня тахикинина (отвечает за агрессию) и короткого нейропептида F (мотивирует искать пищу). В результате муравей превращается в пассивный объект, который остается в гнезде, минимизирует риски и ждет поедания дятлом.

"Паразит не создает новые функции, а переключает существующие рычаги управления в организме жертвы. По сути, он заставляет рабочий организм функционировать как репродуктивный в плане выживаемости, но отключает его социальную активность", — отметил биофизик Алексей Корнилов.

Метод анализа тканей и РНК-секвенирование

Для получения результатов ученые использовали метод РНК-секвенирования. Это позволило определить, какие именно гены активны в конкретный момент времени (транскриптом). Исследователи взяли 42 образца тканей из трех групп: здоровые матки, здоровые рабочие и зараженные рабочие муравьи.

Объектами анализа стали мозг, регулирующий поведение, и жировое тело. Параллельно биологи секвенировали транскриптом самого червя. Это было необходимо для проверки гипотезы о молекулярной мимикрии — предположения о том, что паразит выделяет вещества, копирующие гормоны муравьев.

Объект воздействия Эффект паразита
Жировое тело Активация генов долголетия и метаболизма (по типу маток)
Мозг Подавление нейропептидов агрессии и поиска пищи
Собственный геном червя Отсутствие белков-аналогов муравьиных нейропептидов

Данные таблицы подтверждают, что гипотеза о мимикрии неверна. Червь не имитирует сигналы хозяина, а воздействует на них косвенно.

Ограничения работы и границы выводов

Авторы исследования в журнале BMC Genomics указывают на ряд факторов, влияющих на точность данных. Во-первых, секвенирование тканей проводилось целиком, что смешивает сигналы от разных типов клеток мозга и не позволяет локализовать воздействие до конкретных нейронов.

Во-вторых, присутствует возрастная погрешность: зараженные муравьи живут значительно дольше здоровых рабочих. Из-за этого часть изменений в экспрессии генов может быть связана с естественным старением организма, а не только с действием паразита.

Работа позволяет утверждать, что Anomotaenia brevis способен управлять кастовой принадлежностью и сроком жизни хозяина через генетическое переключение. Однако она не дает ответа на вопрос, каким именно образом (химическим или другим путем) червь активирует или подавляет гены муравья, так как структурных аналогов нейропептидов в геноме паразита не обнаружено.

Экспертная проверка: биофизик Алексей Корнилов
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Удар по мирным кварталам: падение обломков в трех районах Ростова вызвало масштабные пожары и хаос
Ростовская область
Удар по мирным кварталам: падение обломков в трех районах Ростова вызвало масштабные пожары и хаос
Секретный салат из СССР возвращается: яблоко и огурец делают вкус по-настоящему незабываемым
Еда и рецепты
Секретный салат из СССР возвращается: яблоко и огурец делают вкус по-настоящему незабываемым
В Минске зафиксирована новая схема телефонного мошенничества с заказными письмами
Минск
В Минске зафиксирована новая схема телефонного мошенничества с заказными письмами
Популярное
Малосольные огурцы будут готовы за 3 часа: главный секрет оказался не в чесноке и не в укропе

Секрет идеальной закуски кроется в особом термическом воздействии на ткани овоща, которое позволяет сократить время ожидания до рекордных трех часов.

Малосольные огурцы будут готовы за 3 часа: главный секрет оказался не в чесноке и не в укропе
Бессмертный двигатель из золотой эры Тойоты: возвращение модели обрушило интерес к современным аналогам
Бессмертный двигатель из золотой эры Тойоты: возвращение модели обрушило интерес к современным аналогам
Надежнее китайцев и доступнее отечественных авто: в регионы завезли практичный трехрядный минивэн
В Минске зафиксирована новая схема телефонного мошенничества с заказными письмами
Дипломатия недопонимания: что на самом деле скрывает позиция Токаева по Украине Андрей Николаев Погибший дипломат Мальтийского ордена на выставке дронов оказался там не случайно Любовь Степушова Мир на пороге большой крови: Трамп и Нетаньяху загнали себя в безвыходную ловушку рейтингов Юрий Бочаров
Токаев сделал выговор Путину в Омске за войну с братской Украиной
Колбаса рядом не лежала: пряный засол сала довёл вкус до идеальной нежности и вкуса
Кабачки можно больше не жарить: духовка дала им вкус с сырной шапочкой и травами
Кабачки можно больше не жарить: духовка дала им вкус с сырной шапочкой и травами
Последние материалы
В Якутии одновременно борются с масштабным паводком и лесными пожарами
Битва фараона спустя 3400 лет: древний рельеф раскрыл секреты имперского Египта
Сотни новых квартир и десятки домов появились в Петербурге за один месяц
В Ливнах подвели итоги исполнения городского бюджета за первую половину 2026 года
Энергоснабжение в Алуште временно прекращено на фоне проблем с энергосистемой Крыма
Более 20 тонн дизельного топлива разлились в окрестностях деревни Хмелинец
Повидло из дыни и яблок с необычным сочетанием специй
В Калмыкии выявлены очаги опустынивания земель из-за перегрузки пастбищ
Предприятия Курской области привлекли миллиард рублей на развитие производства
Погибший дипломат Мальтийского ордена на выставке дронов оказался там не случайно
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.