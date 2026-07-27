Солнце исчезнет среди дня: где увидеть полное солнечное затмение и сделать редкие кадры

Полное солнечное затмение, которое произойдет 12 августа 2026 года, создаст узкую полосу полной фазы, проходящую через восточную Гренландию, западную Исландию и север Испании. Это событие привлекает тысячи фотографов, цель которых — запечатлеть корону Солнца, которая становится видимой лишь в краткие минуты полного перекрытия диска светила Луной.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Кольцевое солнечное затмение

Техника съемки: от смартфона до телеобъектива

Специфика съемки затмения заключается в резком изменении освещенности и ограниченном времени фазы полной темноты. При этом качественные кадры можно получить на разном оборудовании, в зависимости от целей автора.

Для любительских снимков частичных фаз достаточно смартфона. Чтобы избежать повреждения матрицы камеры и зрения самого оператора, перед линзой необходимо использовать специальные солнечные фильтры или защитные очки для затмений. Для повышения четкости изображения рекомендуют использовать штативы или специализированные приложения с цифровым зумом.

Во время полной фазы (тотальности) смартфон становится инструментом для создания широкоугольных планов. В Гренландии и Исландии Солнце будет находиться примерно в 25 градусах над западным горизонтом, что позволит включить в кадр фьорды и вулканические пейзажи. В Испании низкое положение светила дает возможность снимать затмение на фоне архитектуры городов: замков, церковных башен и горных хребтов.

Профессиональный подход к съемке самой короны требует телеобъективов с фокусным расстоянием от 200 до 600 мм. Объектив 400 мм позволяет заполнить значительную часть кадра диском Солнца, а 600 мм — выявить мелкие детали структуры короны.

"При использовании телеобъективов критически важно заранее настроить фокус по Солнцу через фильтр и больше его не трогать. Ошибка многих новичков — оставить защитный фильтр на объективе в момент тотальности, что полностью перекрывает вид редчайшего явления", — отметил учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Необычные ракурсы и композиции

Помимо классических снимков короны, существуют способы зафиксировать влияние затмения на окружающую среду:

Эффект "серповидных солнц": при частичном затмении более 50% свет проходит через любые отверстия (например, через дуршлаг или ложку для спагетти), проецируя на землю и лица людей множество маленьких серпов. Это позволяет создавать уникальные портреты, документирующие человеческие эмоции.

при частичном затмении более 50% свет проходит через любые отверстия (например, через дуршлаг или ложку для спагетти), проецируя на землю и лица людей множество маленьких серпов. Это позволяет создавать уникальные портреты, документирующие человеческие эмоции. Широкоугольный пейзаж: вместо фокусировки только на Солнце, можно снимать изменение освещения всего ландшафта. Такие кадры лучше передают атмосферу события, чем изолированные снимки диска.

вместо фокусировки только на Солнце, можно снимать изменение освещения всего ландшафта. Такие кадры лучше передают атмосферу события, чем изолированные снимки диска. Композитные серии: метод создания одного изображения, где зафиксированы все фазы движения Луны по диску Солнца от первого до четвертого контакта. Это позволяет визуализировать путь светила по небосводу в одном кадре.

Результаты таких съемок добавляют понимания того, как астрономические события меняют визуальный облик Земли в реальном времени. Главным ограничением остается жесткая привязка к географической полосе тотальности: за ее пределами возможна съемка только частичных фаз.