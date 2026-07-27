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Солнце исчезнет среди дня: где увидеть полное солнечное затмение и сделать редкие кадры

Наука » Экология » Природа

Полное солнечное затмение, которое произойдет 12 августа 2026 года, создаст узкую полосу полной фазы, проходящую через восточную Гренландию, западную Исландию и север Испании. Это событие привлекает тысячи фотографов, цель которых — запечатлеть корону Солнца, которая становится видимой лишь в краткие минуты полного перекрытия диска светила Луной.

Кольцевое солнечное затмение
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Кольцевое солнечное затмение

Техника съемки: от смартфона до телеобъектива

Специфика съемки затмения заключается в резком изменении освещенности и ограниченном времени фазы полной темноты. При этом качественные кадры можно получить на разном оборудовании, в зависимости от целей автора.

Для любительских снимков частичных фаз достаточно смартфона. Чтобы избежать повреждения матрицы камеры и зрения самого оператора, перед линзой необходимо использовать специальные солнечные фильтры или защитные очки для затмений. Для повышения четкости изображения рекомендуют использовать штативы или специализированные приложения с цифровым зумом.

Во время полной фазы (тотальности) смартфон становится инструментом для создания широкоугольных планов. В Гренландии и Исландии Солнце будет находиться примерно в 25 градусах над западным горизонтом, что позволит включить в кадр фьорды и вулканические пейзажи. В Испании низкое положение светила дает возможность снимать затмение на фоне архитектуры городов: замков, церковных башен и горных хребтов.

Профессиональный подход к съемке самой короны требует телеобъективов с фокусным расстоянием от 200 до 600 мм. Объектив 400 мм позволяет заполнить значительную часть кадра диском Солнца, а 600 мм — выявить мелкие детали структуры короны.

"При использовании телеобъективов критически важно заранее настроить фокус по Солнцу через фильтр и больше его не трогать. Ошибка многих новичков — оставить защитный фильтр на объективе в момент тотальности, что полностью перекрывает вид редчайшего явления", — отметил учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Необычные ракурсы и композиции

Помимо классических снимков короны, существуют способы зафиксировать влияние затмения на окружающую среду:

  • Эффект "серповидных солнц": при частичном затмении более 50% свет проходит через любые отверстия (например, через дуршлаг или ложку для спагетти), проецируя на землю и лица людей множество маленьких серпов. Это позволяет создавать уникальные портреты, документирующие человеческие эмоции.
  • Широкоугольный пейзаж: вместо фокусировки только на Солнце, можно снимать изменение освещения всего ландшафта. Такие кадры лучше передают атмосферу события, чем изолированные снимки диска.
  • Композитные серии: метод создания одного изображения, где зафиксированы все фазы движения Луны по диску Солнца от первого до четвертого контакта. Это позволяет визуализировать путь светила по небосводу в одном кадре.

Результаты таких съемок добавляют понимания того, как астрономические события меняют визуальный облик Земли в реальном времени. Главным ограничением остается жесткая привязка к географической полосе тотальности: за ее пределами возможна съемка только частичных фаз.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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