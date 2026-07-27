Поиск внеземных цивилизаций вышел на новый уровень благодаря неожиданному открытию астрономов

Астрономы провели первый поиск внеземных технологических сигнатур (техносигнатур) с использованием архивных данных массива ALMA в Чили. Работа показала возможность расширения частотного диапазона поиска за пределы традиционных значений и выявила, что предыдущие обзоры охватили в десятки раз больше звезд, чем считалось ранее. Исследование не обнаружило сигналов от инопланетных цивилизаций, но определило новые области спектра для будущих наблюдений.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Радиотелескоп ночью

Поиск в миллиметровом диапазоне

Большинство проектов SETI (поиск внеземного разума) фокусируются на частотах от 1,42 до 1,66 ГГц. Этот участок спектра называют «водной дырой», так как он расположен между линиями излучения водорода и гидроксила. Считается, что развитая цивилизация может выбрать этот относительно «тихий» диапазон для межзвездной связи.

Луиза Мэйсон из Манчестерского университета предложила проверить гипотезу о том, что сигналы могут передаваться на гораздо более высоких частотах — в миллиметровом и субмиллиметровом диапазонах. Для этого она использовала архивные данные массива ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array), которые изначально собирались для других астрономических целей.

Исследовательница искала узкополосные радиосигналы, которые не могут быть созданы природными космическими процессами и могут указывать на искусственное происхождение. В ходе анализа двух узких частотных окон в данных Band 3 сигналов, превышающих порог обнаружения, зафиксировано не было.

«Традиционно поиск сосредоточен на узком участке спектра. Переход в миллиметровый диапазон позволяет открыть новые области параметров, которые до сих пор оставались практически неисследованными», — подчеркнул астрофизик Алексей Руднев.

Эффект «звездного прилова»

Вторая часть работы посвящена пересмотру количества звезд, которые попадают в поле зрения телескопа. При наблюдении за конкретным объектом приборы фиксируют и соседние звезды — этот эффект называют «звездным приловом». Обычно его оценивают по каталогам (например, Gaia), но такие списки не включают слишком тусклые или удаленные объекты.

Луиза Мэйсон применила галактическую модель Безансона для расчета полного числа звезд в каждом сеансе наблюдения. Она проанализировала данные предыдущего обзора SETI, включавшего 1327 направлений телескопа. Результаты оказались неожиданными:

Метод подсчета Оценочное число охваченных звезд Каталог Gaia (традиционный подход) ~288 000 Галактическая модель Безансона >6,1 млн

Это означает, что значительная часть Млечного Пути уже была просканирована на наличие техносигнатур, даже если астрономы этого не осознавали. Использование симуляций вместо простых каталогов позволяет точнее определить, какие области космоса уже проверены, а где поиск еще не начинался.

Границы полученных результатов

Отсутствие обнаруженных сигналов в данной работе не означает, что разумной жизни не существует. Ограничение заключается в объеме выборки: анализ охватил всего четыре архивных наблюдения ALMA и два узких частотных диапазона. Это слишком малый сегмент радиоспектра, чтобы делать окончательные выводы о молчании Вселенной.

Работа носит скорее методологический характер. Она доказывает, что высокочастотные телескопы пригодны для SETI-задач, а архивные данные могут содержать ценную информацию, которую можно извлечь с помощью современного моделирования звездных популяций.

Итогом исследования стало обоснование необходимости расширения частотного диапазона поиска и использования галактических моделей для учета всех объектов в поле зрения телескопа. Детали работы опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.