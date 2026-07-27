Астрономы обнаружили скопления тяжелых элементов на полюсах белого карлика WD 1532+129

Астрономы обнаружили скопления тяжелых элементов на обоих магнитных полюсах белого карлика WD 1532+129. Наблюдение подтверждает, что магнитные поля звезд способны направлять потоки падающего вещества, создавая своего рода "шрамы" из обломков планет.

Фото: commons.wikimedia.org by nagualdesign; Tom Ruen, background taken from File:ESO - Milky Way.jpg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Планета Девять

Белые карлики представляют собой плотные остывающие ядра бывших звезд. В процессе охлаждения они притягивают остатки разрушенных планет своей системы. Ранее считалось, что этот материал распределяется по поверхности равномерно, однако анализ нескольких объектов показал наличие локальных "пятен" из тяжелых элементов.

Исследователи изучали объект WD 1532+129 с помощью телескопа VLT в 2025 и 2026 годах, дополнив данные архивными снимками наземных и космических обсерваторий. Анализ выявил синхронизацию между изменениями магнитного поля и концентрацией элементов на обоих полюсах звезды. Это указывает на механизм магнитно-направляемой аккреции: вещество стекает по линиям магнитного поля прямо к полюсам.

Астрофизик Алексей Руднев поясняет, что такая структура поверхности позволяет ученым изучать состав каменистых планет, которые когда-то существовали в системе белого карлика и были разрушены.

Рекорд медленного вращения

Помимо особенностей состава, WD 1532+129 оказался аномально медленным объектом. Период его вращения вокруг оси составляет 289 земных дней, что значительно превышает показатели других известных белых карликов. Для сравнения: медианный период вращения магнитных белых карликов составляет всего 3,4 часа.

Ученые исключили версию о том, что звезду замедлил аккреционный диск из обломков планет. Расчеты показали, что диск расположен слишком близко к объекту и должен был скорее ускорять его вращение. Авторы работы предполагают, что такая медлительность стала результатом сочетания изначально низкого темпа вращения звезды-предшественника и процессов замедления на поздних стадиях эволюции светила.

Результаты исследования опубликованы в виде препринта и готовятся к выходу в журнале Astronomy & Astrophysics. Работа уточняет механизмы аккреции вещества на магнитные звезды, но пока не позволяет определить точную причину аномального вращения WD 1532+129. Для этого потребуются дополнительные данные об эволюции звезд-предшественников.

Экспертная проверка: Алексей Руднев, астрофизик