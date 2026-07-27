Лишний жир просто тает: в Стэнфорде нашли природный способ блокировки голода без тошноты

Исследователи из Стэнфордского университета обнаружили природный пептид BRP, который снижает потребление пищи у животных без потери мышечной массы и побочных эффектов со стороны ЖКТ. Работа основана на сочетании компьютерного моделирования с помощью ИИ и биологических экспериментов; она позволяет предположить существование более избирательного механизма регуляции аппетита, чем у препаратов группы ГПП-1, но результат пока ограничен лабораторными моделями.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Измерение талии

Поиск молекулы через ИИ

Целью группы под руководством патолога Катрин Свенссон был поиск соединения, способного воздействовать точечно на гипоталамус (центр регуляции голода в мозге), минуя другие системы организма. Традиционный перебор тысяч молекул неэффективен, поэтому авторы применили алгоритм Peptide Predictor.

Система проанализировала массив человеческих белков, чтобы выявить фрагменты (пептиды), которые могут выполнять роль сигнальных молекул. Из 373 белков ИИ спрогнозировал наличие 2683 активных пептидных фрагментов. В итоге исследователи отобрали 100 наиболее перспективных кандидатов и проверили их на клеточных моделях нейронов.

Наибольшую активность проявил пептид BRP, который образуется из белка BRINP2. Эта цепочка из 12 аминокислот в модели нейронов гипоталамуса усилила сигналы примерно в 10 раз по сравнению с контрольной группой.

Эффект на животных и ткани

После клеточных тестов перешли к опытам на мышах и юкатанских мини-свиньях. Свиней включили в эксперимент из-за сходства их обмена веществ с человеческим. Результаты оказались следующими:

Краткосрочный эффект: инъекция BRP перед кормлением снизила потребление пищи на 50% в течение одного часа у обоих видов животных.

инъекция BRP перед кормлением снизила потребление пищи на 50% в течение одного часа у обоих видов животных. Долгосрочный эффект (на мышах с ожирением): при ежедневном введении пептида в течение 14 дней животные потеряли около 3 граммов веса.

при ежедневном введении пептида в течение 14 дней животные потеряли около 3 граммов веса. Качество потери веса: вес уходил исключительно за счет жировой ткани, в то время как контрольная группа за тот же период набрала аналогичный объем массы.

Дополнительно зафиксировано улучшение чувствительности к инсулину и переносимости глюкозы у подопытных мышей.

Отличие от аналогов ГПП-1

Современные препараты для борьбы с ожирением (например, семаглутид) воздействуют не только на мозг, но и на ткани ЖКТ и поджелудочную железу. Это приводит к тошноте, рвоте и потере безжировой массы — от 20% до 40% сброшенного веса могут составлять мышцы.

Показатель Препараты ГПП-1 Пептид BRP (в опытах) Побочные эффекты Тошнота, диарея, запоры Не обнаружены Состав потери веса Жир + мышечная ткань Исключительно жировая ткань Влияние на ЖКТ Системное воздействие Избирательное (гипоталамус)

Таким образом, в лабораторных условиях BRP показал более высокую селективность воздействия по сравнению с существующими лекарствами.

"Разница в воздействии на мышечную массу критически важна, так как потеря мышц при снижении веса ведет к замедлению метаболизма и общему ухудшению здоровья. Если BRP действительно действует только на гипоталамус, это снимает главную проблему современных агонистов ГПП-1", — отметил биофизик Алексей Корнилов.

Что исследование не доказывает

Несмотря на результаты, работа не является подтверждением готовности нового лекарства. Существует ряд фундаментальных пробелов:

Механизм действия: авторы пока не определили конкретный рецептор, через который BRP взаимодействует с нейронами.

авторы пока не определили конкретный рецептор, через который BRP взаимодействует с нейронами. Биодоступность: как и большинство коротких пептидов, BRP может быстро разрушаться в организме человека, что делает его непригодным для терапии без химической модификации.

как и большинство коротких пептидов, BRP может быстро разрушаться в организме человека, что делает его непригодным для терапии без химической модификации. Перенос на людей: реакция человеческого организма может отличаться от реакции мышей или свиней.

реакция человеческого организма может отличаться от реакции мышей или свиней. Длительность: неизвестно, сохранится ли эффект при постоянном применении или возникнет привыкание (толерантность).

Работа вносит вклад в поиск новых путей борьбы с ожирением, указывая на существование естественных пептидов с высокой избирательностью. Однако для перехода к практике потребуется выяснить механизм связывания рецепторов и решить проблему стабильности молекулы. Подробности исследования опубликованы в журнале Nature в первоисточнике исследования.