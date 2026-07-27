Лишний жир просто тает: в Стэнфорде нашли природный способ блокировки голода без тошноты

Исследователи из Стэнфордского университета обнаружили природный пептид BRP, который снижает потребление пищи у животных без потери мышечной массы и побочных эффектов со стороны ЖКТ. Работа основана на сочетании компьютерного моделирования с помощью ИИ и биологических экспериментов; она позволяет предположить существование более избирательного механизма регуляции аппетита, чем у препаратов группы ГПП-1, но результат пока ограничен лабораторными моделями.
Целью группы под руководством патолога Катрин Свенссон был поиск соединения, способного воздействовать точечно на гипоталамус (центр регуляции голода в мозге), минуя другие системы организма. Традиционный перебор тысяч молекул неэффективен, поэтому авторы применили алгоритм Peptide Predictor.
Система проанализировала массив человеческих белков, чтобы выявить фрагменты (пептиды), которые могут выполнять роль сигнальных молекул. Из 373 белков ИИ спрогнозировал наличие 2683 активных пептидных фрагментов. В итоге исследователи отобрали 100 наиболее перспективных кандидатов и проверили их на клеточных моделях нейронов.
Наибольшую активность проявил пептид BRP, который образуется из белка BRINP2. Эта цепочка из 12 аминокислот в модели нейронов гипоталамуса усилила сигналы примерно в 10 раз по сравнению с контрольной группой.
После клеточных тестов перешли к опытам на мышах и юкатанских мини-свиньях. Свиней включили в эксперимент из-за сходства их обмена веществ с человеческим. Результаты оказались следующими:
Дополнительно зафиксировано улучшение чувствительности к инсулину и переносимости глюкозы у подопытных мышей.
Современные препараты для борьбы с ожирением (например, семаглутид) воздействуют не только на мозг, но и на ткани ЖКТ и поджелудочную железу. Это приводит к тошноте, рвоте и потере безжировой массы — от 20% до 40% сброшенного веса могут составлять мышцы.
|Показатель
|Препараты ГПП-1
|Пептид BRP (в опытах)
|Побочные эффекты
|Тошнота, диарея, запоры
|Не обнаружены
|Состав потери веса
|Жир + мышечная ткань
|Исключительно жировая ткань
|Влияние на ЖКТ
|Системное воздействие
|Избирательное (гипоталамус)
Таким образом, в лабораторных условиях BRP показал более высокую селективность воздействия по сравнению с существующими лекарствами.
"Разница в воздействии на мышечную массу критически важна, так как потеря мышц при снижении веса ведет к замедлению метаболизма и общему ухудшению здоровья. Если BRP действительно действует только на гипоталамус, это снимает главную проблему современных агонистов ГПП-1", — отметил биофизик Алексей Корнилов.
Несмотря на результаты, работа не является подтверждением готовности нового лекарства. Существует ряд фундаментальных пробелов:
Работа вносит вклад в поиск новых путей борьбы с ожирением, указывая на существование естественных пептидов с высокой избирательностью. Однако для перехода к практике потребуется выяснить механизм связывания рецепторов и решить проблему стабильности молекулы. Подробности исследования опубликованы в журнале Nature в первоисточнике исследования.
Секрет идеальной закуски кроется в особом термическом воздействии на ткани овоща, которое позволяет сократить время ожидания до рекордных трех часов.