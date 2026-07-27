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В Швейцарии нашли остатки первого римского военного лагеря Виндонисса

Наука

Археологи в Швейцарии обнаружили остатки первого римского военного лагеря Виндонисса. Находки позволяют уточнить дату основания поселения и быт легионеров на северной границе империи, однако точное назначение некоторых построек остается гипотетическим.

Римский лагерь
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Римский лагерь

В ходе охранно-спасательных раскопок в городе Виндиш (кантон Аргау) исследователи нашли укрепления лагеря, которые, вероятно, были возведены в период правления императора Тиберия между 14 и 37 годами нашей эры. Под остатками более поздней дороги обнаружили здание длиной не менее 30 метров и шириной около девяти метров. Судя по планировке с разделением на комнаты, строение служило казармой для солдат.

Помимо жилых помещений, на территории лагеря нашли печь для выпечки хлеба и остатки кузницы, которая могла быть походной. Также из грунта извлекли предметы личного пользования и инструменты: золотую монету ауреус эпохи Тиберия, сердоликовую гемму с изображением богини Виктории, а также две рукояти от хирургических скальпелей.

Археолог Павел Синицын отмечает, что наличие медицинских инструментов и специализированных ремесленных зон в таком раннем лагере указывает на высокий уровень организации тылового обеспечения римской армии даже в походных условиях.

Результаты раскопок подтверждают присутствие римских войск в этом регионе в I веке нашей эры. Главным ограничением работы остается предварительный характер определений: назначение кузницы и печи, а также точное время строительства казармы основаны на интерпретации находок и требуют дальнейшего анализа.

Экспертная проверка: археолог Павел Синицын
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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