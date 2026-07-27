Человеческий мозг ежесекундно совершает триллионы вычислительных операций, затрачивая при этом энергию, сопоставимую с мощностью тусклой лампочки. Ученые десятилетиями пытались разгадать этот парадокс, однако традиционная нейронаука, фокусирующаяся на работе отдельных клеток, не давала ответов на вопрос о такой аномальной эффективности системы.
Исследователи под руководством Ванлиня Го из Нанкинского университета аэронавтики и космонавтики предложили концепцию, перевернувшую устоявшиеся представления. Вместо анализа изолированных нейронов и синапсов, физики рассмотрели мозг как единую коллективную систему. Масштабные изменения в архитектуре нейросетей сейчас становятся важным трендом, влияющим в том числе на закон об ИИ и цифровой суверенитет.
"Классический подход к изучению мозга напоминает попытку понять оркестр через детальный разбор конструкции каждой скрипки. Физический же метод фокусируется на самой симфонии — коллективном результате взаимодействия миллионов элементов", — предположил в беседе с Pravda.Ru биофизик Алексей Корнилов.
Команда разработчиков создала цифровую модель, где нейроны объединяются в "сферы" с минимальным уровнем энергозатрат. В этой структуре воспоминания не привязаны к конкретному узлу, а распределены по всей сети в виде устойчивых электрических ритмов. Это кардинально меняет расчеты емкости памяти: по новым данным, возможности человеческого мозга могут превышать прежние оценки в тысячу раз, достигая 7,5 миллиардов гигабайт. Подобные динамические системы требуют принципиально иной организации нанокристаллов для их эффективной имитации.
"Переход от статических связей к динамическим паттернам — это прорыв. Если мы научимся считывать эти информационные потоки, развитие вычислительных систем совершит качественный скачок", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.
Расчеты показывают, что мозг функционирует на грани фундаментального физического предела — предела Ландауэра, определяющего минимальную энергию, необходимую на стирание бита данных. Мозг тратит лишь около 1,26 минимально возможного порога. Для сравнения, современные чипы для искусственного интеллекта работают в миллиарды раз менее экономно. Работа над сокращением подобных издержек уже ведется в смежных областях, например, при поиске дефектов в литий-ионных аккумуляторах.
|Параметр системы
|Человеческий мозг
|Потребление энергии
|~ 20 Ватт
|Эффективность обработки
|~ 79% от физ. предела
|Объем памяти (оценка)
|7,5 млрд гигабайт
Для инженеров, создающих нейроморфные процессоры, результаты исследования стали "готовой стратегией". Уход от энергоемких тактовых генераторов в пользу использования естественных ритмов позволит максимально приблизить характеристики железа к биологическим прототипам. Параллельно с этим, ученые продолжают изучать природную активность в других масштабах, в том числе и геологические процессы на Венере. Важно помнить, что любые амбициозные задачи требуют экологически чистых источников энергии, а также фундаментального понимания того, как накопленный опыт отражается в исторических находках.
"Современные системы ИИ часто перегреваются из-за неэффективного управления потоками данных. Использование коллективных ритмов поможет создать устройства с невероятной автономностью", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.
Они рассматривали нейроны как отдельные линейные процессоры, что приводило к недооценке сложности и энергоэффективности коллективных процессов.
Это цифровая модель, в которой множество нейронов объединяются в кластер и переходят в состояние с наименьшими энергетическими затратами.
Информация распределена внутри кластера в виде специфических паттернов колебаний, которые активируются при подталкивании системы входными данными.
Модель дает инженерам конкретные направления для разработки нейроморфных чипов, которые смогут работать на коллективных ритмах вместо классических частотных генераторов.
Секрет идеальной закуски кроется в особом термическом воздействии на ткани овоща, которое позволяет сократить время ожидания до рекордных трех часов.