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Ученые из Нанкина сравнили человеческий мозг с суперкомпьютером в 7,5 млрд гигабайт

Наука

Человеческий мозг ежесекундно совершает триллионы вычислительных операций, затрачивая при этом энергию, сопоставимую с мощностью тусклой лампочки. Ученые десятилетиями пытались разгадать этот парадокс, однако традиционная нейронаука, фокусирующаяся на работе отдельных клеток, не давала ответов на вопрос о такой аномальной эффективности системы.

Погружение в разум
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Погружение в разум

Новый взгляд на нейронные сети

Исследователи под руководством Ванлиня Го из Нанкинского университета аэронавтики и космонавтики предложили концепцию, перевернувшую устоявшиеся представления. Вместо анализа изолированных нейронов и синапсов, физики рассмотрели мозг как единую коллективную систему. Масштабные изменения в архитектуре нейросетей сейчас становятся важным трендом, влияющим в том числе на закон об ИИ и цифровой суверенитет.

"Классический подход к изучению мозга напоминает попытку понять оркестр через детальный разбор конструкции каждой скрипки. Физический же метод фокусируется на самой симфонии — коллективном результате взаимодействия миллионов элементов", — предположил в беседе с Pravda.Ru биофизик Алексей Корнилов. 

Ритмы как основа памяти

Команда разработчиков создала цифровую модель, где нейроны объединяются в "сферы" с минимальным уровнем энергозатрат. В этой структуре воспоминания не привязаны к конкретному узлу, а распределены по всей сети в виде устойчивых электрических ритмов. Это кардинально меняет расчеты емкости памяти: по новым данным, возможности человеческого мозга могут превышать прежние оценки в тысячу раз, достигая 7,5 миллиардов гигабайт. Подобные динамические системы требуют принципиально иной организации нанокристаллов для их эффективной имитации.

"Переход от статических связей к динамическим паттернам — это прорыв. Если мы научимся считывать эти информационные потоки, развитие вычислительных систем совершит качественный скачок", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Предел Ландауэра и энергоэффективность

Расчеты показывают, что мозг функционирует на грани фундаментального физического предела — предела Ландауэра, определяющего минимальную энергию, необходимую на стирание бита данных. Мозг тратит лишь около 1,26 минимально возможного порога. Для сравнения, современные чипы для искусственного интеллекта работают в миллиарды раз менее экономно. Работа над сокращением подобных издержек уже ведется в смежных областях, например, при поиске дефектов в литий-ионных аккумуляторах.

Параметр системы Человеческий мозг
Потребление энергии ~ 20 Ватт
Эффективность обработки ~ 79% от физ. предела
Объем памяти (оценка) 7,5 млрд гигабайт

Перспективы для нейроморфных чипов

Для инженеров, создающих нейроморфные процессоры, результаты исследования стали "готовой стратегией". Уход от энергоемких тактовых генераторов в пользу использования естественных ритмов позволит максимально приблизить характеристики железа к биологическим прототипам. Параллельно с этим, ученые продолжают изучать природную активность в других масштабах, в том числе и геологические процессы на Венере. Важно помнить, что любые амбициозные задачи требуют экологически чистых источников энергии, а также фундаментального понимания того, как накопленный опыт отражается в исторических находках.

"Современные системы ИИ часто перегреваются из-за неэффективного управления потоками данных. Использование коллективных ритмов поможет создать устройства с невероятной автономностью", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Ответы на популярные вопросы о работе мозга

Почему традиционные модели не могли объяснить эффективность мозга?

Они рассматривали нейроны как отдельные линейные процессоры, что приводило к недооценке сложности и энергоэффективности коллективных процессов.

Что такое нейронная сфера?

Это цифровая модель, в которой множество нейронов объединяются в кластер и переходят в состояние с наименьшими энергетическими затратами.

Как именно информация хранится в ритмах?

Информация распределена внутри кластера в виде специфических паттернов колебаний, которые активируются при подталкивании системы входными данными.

Насколько выводы ученых применимы к технике?

Модель дает инженерам конкретные направления для разработки нейроморфных чипов, которые смогут работать на коллективных ритмах вместо классических частотных генераторов.

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Экспертная проверка: ученый-физик Дмитрий Лапшин, биофизик Алексей Корнилов, инженер по информационной безопасности Максим Петров
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
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