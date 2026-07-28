Смертельный перевал: почему сотни людей из разных эпох нашли свой конец в одном озере

Высоко в Гималаях скрывается водоем, дно которого усыпано сотнями человеческих костей, видимых сквозь прозрачную воду. Озеро Роопкунд десятилетиями заставляет ученых спорить о причинах массовой гибели людей, чьи останки принадлежат разным эпохам и народам. Нахождение сотен скелетов в одной точке превратило это место в одну из самых мрачных загадок высокогорья.

Фото: commons.wikimedia.org by Schwiki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Озеро Роопкунд в тумане

Находка в разгар войны

Первые свидетельства о массовом захоронении за колючими ветрами Гималаев появились в сороковых годах прошлого века. Индийский лесничий обнаружил в подтаявшем льду человеческий череп, но весна обнажила истинный масштаб картины. Дно небольшого озера было буквально вымощено костями. Поскольку мир находился в состоянии глобального конфликта, британские власти заподозрили проникновение диверсантов, однако отсутствие оружия быстро опровергло теорию о воинах.

"Найти такое скопление костей в столь труднодоступном месте — случай исключительный. Обычно в горах тела уничтожаются хищниками или ледниками, но вода озера выступила в роли своеобразного консерванта для этого исторического слоя", — объяснил в беседе с Pravda.Ru археолог Павел Синицын.

Позже антропологи установили, что возраст останков исчисляется столетиями. Среди погибших были не только мужчины, но и женщины, а также люди необычно высокого для того времени роста. Рядом с ними находили бытовые предметы, украшения и музыкальные инструменты, что указывало на мирный характер группы. Подобный материал для исследований крайне важен для понимания миграций древности.

Гнев богов или каприз природы

Местные жители давно связали пугающее место с легендой о царе, который разгневал богиню во время паломничества. Считалось, что свита погибла под ударами ледяных камней, посланных с неба. Удивительно, но при изучении черепов ученые действительно зафиксировали специфические трещины. Характер повреждений говорит о том, что на людей сверху падали тяжелые округлые предметы. Тот самый секрет гибели группы кроется в погодной аномалии — внезапном граде огромного размера, от которого негде было спрятаться на открытом склоне.

"В высокогорье погодные процессы протекают стремительно. Крупный град, способный пробить кость, — явление редкое, но физически объяснимое. Для группы людей без укрытия это превращается в фатальный фактор", — отметил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Однако природная катастрофа объясняет лишь часть трагедии. При организации научных поездок к озеру выяснилось, что погибшие не были единой группой. Исследователи долго не могли понять, почему в одном водоеме оказались люди, разделенные веками. Каждый новый вариант объяснения наталкивался на новые противоречия в данных анализа.

Генетический тупик: кто эти люди

Недавние генетические тесты окончательно запутали ситуацию. ДНК погибших разделила их на две основные группы. Первая — местные жители, погибшие сотни лет назад. Вторая группа поставила научный мир в тупик: их гены идентичны жителям острова Крит. Важный нюанс заключается в том, что эти "европейцы" оказались в Гималаях гораздо позже — уже в позапрошлом столетии, когда масштабных походов из этого региона в горы Индии не фиксировалось.

Варианты происхождения этих путешественников остаются на уровне догадок. Версии о торговцах или затерянных паломниках требуют доказательств, которые затерялись со временем. Найти верное решение мешает и туристическая активность: посетители часто забирают кости с собой как сувениры, уничтожая контекст находок.

Признак группы Характеристика останков Генетическая родина Индия и Средиземноморье (Крит) Характер повреждений Травмы черепа от ударов сверху Предметы быта Посуда, ткани, музыкальные инструменты Период гибели Два этапа с разницей почти в тысячу лет

Ответы на популярные вопросы о Роопкунде

Почему тела сохранились так долго

Низкая температура на высоте более пяти тысяч метров и длительное нахождение во льду замедлили процессы разложения костей и мягких тканей.

Были ли найдены воины среди погибших

Нет, за все время исследований ученые не нашли ни оружия, ни доспехов, что указывает на гражданский характер всех групп.

Как в Гималаях оказались греки

Это остается главной загадкой. Генетически они связаны с Критом, но исторических записей об их пребывании в этом регионе в тот период нет.

Можно ли сейчас посетить озеро

Озеро является популярным маршрутом для треккинга, но ученые призывают не трогать кости, чтобы сохранить оставшиеся данные для науки.

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