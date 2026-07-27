Призраки оказались не при чем: учёные выяснили причину тревоги, возникающей в старых домах

Ощущение невидимого присутствия в пустом помещении или необъяснимая тревога, охватывающая человека в старинном здании, — классические сюжеты для мистических историй. Однако за спиной "призраков" зачастую скрываются не потусторонние силы, а вполне физические явления, способные воздействовать на человеческий организм на биологическом уровне. Ученые из Университета Макьюэна в Канаде выяснили, что причиной "мистических" переживаний может быть инфразвук.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by by OpenAI is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Привидение в старинной спальне

Природа невидимых звуков

Человеческое ухо воспринимает колебания в диапазоне от 20 до 20 000 Гц. Все, что ниже этого порога, называется инфразвуком. Это низкочастотные волны, которые сопровождают работу промышленного оборудования, мощные грозы или интенсивное транспортное движение. Подобно тому, как структурные дефекты в технике требуют точной диагностики, звуковое поле в старых зданиях может создавать акустический фон, неразличимый сознанием, но ощутимый телом.

"Инфразвуковые вибрации резонируют с мягкими тканями человека. Организм начинает воспринимать эти сигналы как тревожный фактор, даже если мозг не идентифицирует источник звука как прямую угрозу", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Лабораторные доказательства влияния инфразвука

В ходе эксперимента канадские исследователи подвергли сорок добровольцев воздействию звука частотой 18 Гц. Участники исследования при этом слушали различную музыку. Результаты, представленные в журнале Frontiers in Behavioral Neuroscience, оказались однозначными: организм реагирует на низкие частоты ростом уровня кортизола — гормона стресса. Это объясняет, почему в лабораториях или зданиях, где установлены старые системы вентиляции, люди часто чувствуют себя неуютно, словно за ними кто-то наблюдает.

Исторически подобные наблюдения впервые детально обосновал инженер Вик Тэнди в 1998 году. Работая в помещении, которое считалось полтергейстным, он идентифицировал источник звука в неисправном котле. Аналогично тому, как геологическая активность меняет ландшафт планет, скрытые вибрации меняют психоэмоциональное состояние человека, превращая обычный шум в "призрачное присутствие".

"Длительное пребывание в зоне влияния низких частот истощает нервную систему. Человек попадает в ловушку: его тело находится в состоянии постоянной мобилизации, хотя внешне обстановка кажется спокойной", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru психолог Надежда Осипова.

Последствия для здоровья и стандартов

Научный подход к развенчанию мифов о "паранормальных" домах имеет прикладное значение для охраны здоровья. Длительное воздействие инфразвука ведет к хроническому стрессу. Если в будущем эти данные будут закреплены в строительных нормах, удастся избежать многих проблем, связанных с воздействием среды на организм. Подобные исследования важны также, как и технологии очистки энергии или синтез новых материалов, так как комфортная среда обитания — основа безопасности.

Параметр Влияние инфразвука Уровень кортизола Значительное повышение Эмоциональное состояние Рост раздражительности Восприятие окружения Повышенная тревожность

Для предотвращения "эффекта привидений" в современных домах специалисты рекомендуют использовать детекторы шума и проверять инженерные коммуникации на предмет вибраций. Это поможет устранить источник стресса без привлечения мистиков. Как показывает изучение следов катастроф, даже самые загадочные объекты имеют вполне рациональное объяснение.

Ответы на популярные вопросы о домах с привидениями

Почему часто именно в старых домах "чувствуют призраков"?

Старые здания чаще имеют дефекты вентиляции, хлипкие перекрытия и устаревшее оборудование, которые при определенных условиях создают резонирующие инфразвуковые частоты.

Может ли инфразвук убить?

Исследование касается лишь влияния низких частот на гормоны стресса и общее самочувствие, речи о летальном исходе в данном контексте не идет.

Является ли страх в старом доме признаком галлюцинаций?

Нет, это физиологический ответ организма на внешнее воздействие, которое человек не слышит ушами, но ощущает на уровне нервной системы.

Что делать, если в квартире постоянно тревожно?

Стоит проверить оборудование, вызывающее шум и вибрацию, а также убедиться в исправности систем водоснабжения и вентиляции.

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