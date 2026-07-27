Исследователи создали систему поиска нанодефектов в батареях для предотвращения взрывов

Исследователи из KAIST разработали метод инспекции электродов литий-ионных батарей, который позволяет находить структурные дефекты в нанодиапазоне. Технология направлена на снижение вероятности теплового разгона — процесса перегрева аккумулятора, приводящего к возгоранию или взрыву.

Фото: Wikimedia Commons by Mk2010, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ литий-ионные батарейки

Группа под руководством профессора Сын Мин Хонга из департамента материаловедения и инженерии применила методы электронной микроскопии высокого разрешения. Система сочетает получение снимков с алгоритмами анализа изображений для поиска отклонений в структуре электродов, которые могут вызвать внутренние короткие замыкания.

Внедрение такой проверки в производственный цикл позволяет выявлять критические риски на этапе изготовления компонентов, до того как аккумулятор будет собран и передан потребителю. Это меняет подход к контролю качества материалов, переводя его из области выборочных тестов в плоскость прецизионного анализа структуры.

Учёный-химик Илья Сафронов обращает внимание, что лабораторное свойство материала нельзя автоматически переносить на готовое изделие: значение имеют состав, технология производства и условия эксплуатации.

Экспертная проверка: учёный-химик Илья Сафронов