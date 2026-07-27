Кувейт и Бахрейн оказались в числе стран с самым острым дефицитом пресной воды

Анализ данных Всемирного банка и платформы Our World in Data выявил страны с самым низким уровнем возобновляемых внутренних запасов пресной воды на душу населения. Результаты показывают критический дефицит ресурсов в ряде государств, где объем доступной воды в тысячи раз ниже среднемирового показателя.

Фото: wikimedia.org by Joctoc, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Вода

По данным исследования, средний показатель по миру составляет 190 700 кубических футов (5400 куб. м) на одного человека. В то же время в Бахрейне, занявшем второе место в рейтинге дефицита, этот объем равен всего 93 кубическим футам (2,6 куб. м), что более чем в 2000 раз меньше нормы.

Регионы высокого риска

Наиболее остро проблема стоит на Ближнем Востоке и в Африке — по семь стран из каждой зоны попали в первую двадцатку рейтинга. Первое место занимает Кувейт, который практически полностью лишен собственных рек и озер. В этом регионе водная безопасность напрямую зависит от опреснения морской воды и импорта продовольствия.

Среди африканских стран в список вошли Египет, Судан, Мавритания, Ливия, Нигер, Алжир и Джибути. В частности, несмотря на наличие Нила, Египет замыкает тройку лидеров по дефициту: на одного жителя приходится всего 314 кубических футов (8,8 куб. м) возобновляемой воды.

Биолог Андрей Ворошилов поясняет, что зависимость от искусственных источников водоснабжения и опреснительных установок делает экосистемы таких регионов крайне уязвимыми к технологическим сбоям или экономическим кризисам, так как естественное восполнение ресурсов в засушливых зонах происходит слишком медленно.

Особенности отдельных государств

Исследование выделяет несколько специфических случаев:

Туркменистан: занимает 16-е место, но при этом лидирует в мире по потреблению воды на человека из-за интенсивного орошения хлопковых полей за счет реки Амударья.

занимает 16-е место, но при этом лидирует в мире по потреблению воды на человека из-за интенсивного орошения хлопковых полей за счет реки Амударья. Сингапур: имеет крайне низкие показатели (около 3800 куб. футов или 107 куб. м) из-за плотной застройки и отсутствия крупных водоемов.

имеет крайне низкие показатели (около 3800 куб. футов или 107 куб. м) из-за плотной застройки и отсутствия крупных водоемов. Мальта и Барбадос: единственные представители Европы и Америки соответственно в топ-20 по дефициту воды.

Анализ подтверждает, что нехватка пресной воды ограничивает развитие сельского хозяйства и может провоцировать международную напряженность. Однако работа основывается на статистических данных о возобновляемых ресурсах и не учитывает фактический объем текущих запасов в искусственных резервуарах или эффективность конкретных систем водосбережения в каждой стране.

Экспертная проверка: биолог Андрей Ворошилов