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Археологи обнаружили в Испании следы поселений охотников и земледельцев

Наука

Археологи обнаружили в скальном убежище Coves del Fem на северо-востоке Испании редкие последовательные слои поселений охотников-собирателей и первых земледельцев. Находки позволяют проследить переход человеческих сообществ от присваивающего хозяйства к производящему в условиях горного ландшафта.

Неолитический земледелец
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Неолитический земледелец

Полевой сезон 2026 года, организованный специалистами Автономного университета Барселоны (UAB) и Национального исследовательского совета Испании (CSIC-IMF), выявил следы пребывания людей в период с 6000 по 4500 год до н. э. В ходе раскопок на площади около 300 м² были зафиксированы два разных этапа освоения территории.

Следы первых фермеров

Исследователи обнаружили следы раннего неолита (кардиальный период): два очага и восемь ям, которые изначально служили силосами для хранения зерна. Позже эти резервуары использовались как свалки бытовых отходов.

Внутри ям найдены фрагменты декорированной керамики, кремневые орудия, обгоревшие семена и плоды, а также остатки животных. Эти данные помогают реконструировать экономику первых земледельцев долины Монсан: как они добывали пищу, организовывали быт и использовали ресурсы окружающей среды.

Мир охотников-собирателей

Под неолитическими слоями ученые зафиксировали два исключительно хорошо сохранившихся слоя мезолита. В них обнаружены три очага, обилие кремневых артефактов и значительный объем археоботанических остатков — древних растений.

Такая сохранность материалов позволяет детально восстановить экосистему региона и деятельность последних групп охотников-собирателей до того, как на смену им пришли первые скотоводы и земледельцы.

Процесс неолитизации (перехода к сельскому хозяйству) на северо-востоке Иберийского полуострова изучен слабо из-за нехватки непрерывных археологических последовательностей. Coves del Fem является редким исключением, где данные разных эпох расположены друг над другом.

На данный момент работа позволила зафиксировать физические следы смены культур, но еще не дает полного ответа на вопрос, как именно происходила социальная перестройка сообществ. Для этого потребуется дальнейший анализ полученных органических материалов и семян.

Экспертная проверка: археолог Павел Синицын
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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