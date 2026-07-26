Данные из госреестров откроют для своих: решение Путина создало мощный стимул для ИТ-холдингов

Президент России Владимир Путин подписал закон, закладывающий правовой фундамент для разработки и внедрения больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта (ИИ). Документ, опубликованный на портале правовых актов, вводит классификацию ИИ-систем, устанавливает требования к их архитектуре и открывает разработчикам доступ к государственным массивам данных для обучения нейросетей.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Искусственный интеллект

Классификация и технические критерии

Закон определяет большие фундаментальные модели как программные системы с объемом параметров не менее одного миллиарда. Такие решения способны выполнять интеллектуальные задачи на уровне, сопоставимом с человеческим, или превосходить его в логике, анализе и генерации контента. Государство рассматривает эти модели как инфраструктурный базис, на котором бизнес будет строить прикладные программные продукты.

Категория модели Ключевые требования Суверенная Разработка РФ, полный контроль на всех этапах, размещение на российских мощностях. Национальная Создана в РФ, допустимо использование зарубежных компонентов с открытой лицензией (Open Source).

Этическая фильтрация и суверенитет

Новое регулирование отделяет полностью отечественные продукты от систем, использующих иностранный код. Суверенная модель должна быть технически воспроизводима внутри страны, что исключает зависимость от обновлений или облачных сервисов недружественных стран, в первую очередь США, чьи технологические гиганты часто внедряют политическую цензуру в алгоритмы. Поэтому закон обязывает модели проходить проверку на соответствие установленным государством ценностным критериям.

Важным аспектом является юридическое закрепление "цифрового суверенитета": доступ к обучению моделей на данных из федеральных и региональных информационных систем станет преимуществом именно для российских компаний, подтвердивших легальный статус продукта.

Экономический стимул

Разработчикам, чьи системы пройдут сертификацию, гарантированы меры поддержки: от прямого финансового субсидирования до предоставления государственных вычислительных мощностей. Правительство совместно с силовыми ведомствами разработает регламент передачи обезличенных массивов данных из госреестров, что критически важно для качества обучения нейросетей.

"Мы наблюдаем институционализацию рынка данных. Передача сведений из ГИС для обучения ИИ — это прямой вклад в капитализацию российских ИТ-холдингов, так как качество модели напрямую зависит от чистоты и объема выборки", — резюмировал финансовый аналитик Никита Волков.

"Закон устанавливает жесткую связку между статусом "суверенности" и правом на использование государственных данных. Для бизнеса это означает необходимость аудита текущих разработок на предмет использования проприетарного западного ПО, которое может блокировать получение льгот", — разъяснил юрист по IT-договорам Алексей Кузнецов.

Основным вызовом для регулятора станет баланс между скоростью внедрения ИИ и безопасностью. Именно поэтому порядок доступа к данным будет курироваться органами безопасности, чтобы исключить утечки чувствительной информации в процессе "тренировки" нейросетей.

Ответы на популярные вопросы о законе об ИИ

Что такое модель с одним миллиардом параметров?

Это показатель сложности архитектуры нейросети. Чем больше параметров, тем выше способность системы к обобщению информации и решению сложных логических задач.

Зачем вводить ценностные критерии для ИИ?

Чтобы исключить генерацию контента, противоречащего законодательству РФ, а также предотвратить внедрение алгоритмических искажений, характерных для западных моделей.

Кто сможет получить государственные данные?

Юридические лица, чьи модели признаны суверенными или национальными и прошли соответствующую проверку безопасности.

Безопасно ли передавать госданные нейросетям?

Закон предполагает использование только обезличенных данных, а регламент доступа будет жестко контролироваться профильными ведомствами в сфере безопасности.

Экспертная проверка: юрист по IT-договорам юрист по IT-договорам Алексей Кузнецов

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