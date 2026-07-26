Ученые бьют тревогу: люди живут дольше, но все чаще проводят последние годы в болезнях

Средняя продолжительность жизни в мире выросла с 64,6 до 73,8 года. Но дополнительные годы всё чаще сопровождаются хроническими заболеваниями и снижением активности. Исследователи отмечают рост периода жизни с ограничениями здоровья, превращая долголетие в серьёзный медицинский вызов.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Долгожители

Нарастающий разрыв в качестве жизни

За последние три десятилетия средняя продолжительность жизни при рождении выросла с 64,6 до 73,8 года. Параллельно увеличивался и показатель "здоровой жизни" — с 55,9 до 63,1 года.

Тем не менее, темпы роста общей продолжительности жизни опережают развитие технологий, позволяющих сохранять функциональность организма. Изучение биологии старения через призму принятия возрастных изменений показывает, что дополнительные годы зачастую проходят в борьбе с хроническими недугами.

"Увеличение числа прожитых лет перестало отражать реальное благополучие, так как общество столкнулось с глобальным ростом бремени хронических болезней", — отметила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

География долголетия и здоровья

Наиболее выраженный дисбаланс между длиной жизни и состоянием здоровья прослеживается в экономически развитых регионах. Страны с высоким доходом показывают самые высокие показатели "разрыва в заболеваемости".

В США этот показатель достиг 14 лет, тогда как в Австралии и Канаде он составляет 13,9 и 13,7 года соответственно. Современный метаанализ старения подтверждает: высокая доступность медицинской помощи позволяет купировать смертельные риски, но не всегда предотвращает накопление болезней.

"В развитых системах здравоохранения основной вызов переносится с борьбы за выживание на сохранение высокого качества жизни, что требует фундаментального пересмотра подходов к долгосрочной поддержке пожилых людей", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-невролог Артём Синицын.

Гендерные различия: цена долгой жизни

Данные указывают на устойчивую тенденцию: женщины живут дольше мужчин, но проводят больший процент жизни с инвалидностью или ограничениями функций. Если для мужчин период жизни с болезнями в среднем оценивается в 9,3 года, то для женщин эта цифра достигает 12,1 года.

Исследователи связывают это с тем, что женщины чаще сталкиваются с хроническими патологиями, снижающими качество быта, но не всегда являющимися фатальными.

Основные факторы риска

Около 57% лет, прожитых с плохим здоровьем, обусловлены хроническими заболеваниями. Весомый вклад вносят боли в пояснице, расстройства психики, включая депрессивные состояния, а также потеря слуха и последствия травм от падений.

В России ученые уже ищут решения, в частности разрабатывая технологии восстановления мышечной ткани, чтобы минимизировать деградацию организма.

Фактор риска Последствие для здоровья Гипергликемия (высокий сахар) Развитие метаболических осложнений Избыточная масса тела Нагрузка на опорно-двигательный аппарат Курение Хронические поражения систем органов

"Современная медицина должна сместить фокус на раннюю профилактику, так как борьба с последствиями ожирения или метаболических нарушений отнимает значительные ресурсы у государственной системы здравоохранения", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

Ответы на популярные вопросы о долголетии

Кого сильнее всего касается рост "разрыва в заболеваемости"?

В первую очередь жителей стран с высоким уровнем дохода, где медицина позволяет дольше купировать летальные риски, оставляя при этом пациентов с хроническими ограничениями.

Почему женщины страдают от хронических болезней дольше мужчин?

Женщины имеют большую среднюю продолжительность жизни, однако чаще сталкиваются с нефатальными патологиями опорно-двигательной и нервной систем, накапливающимися с возрастом.

Является ли увеличение продолжительности жизни негативным фактором?

Нет, это прогресс. Проблема заключается лишь в том, что темпы прироста лет без болезней отстают от темпов борьбы со смертностью.

Какие факторы риска сегодня наиболее критичны?

Высокий уровень сахара в крови, избыточный вес и курение — триада, наиболее сильно влияющая на биологический возраст и функциональное состояние органов.

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