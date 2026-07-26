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Технология ATT позволяет получать водород чистотой более 90% из отходов пластика

Наука » Технологии

Исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) и Женского университета Ихва в Южной Корее разработали метод получения чистого водорода из смеси разных видов пластика. Технология позволяет перерабатывать отходы без предварительной сортировки и исключает выбросы углекислого газа в атмосферу.

Подростки на скамейке
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены
Подростки на скамейке

В основе работы лежит щелочная термическая обработка (ATT). В ходе процесса нагретый гидроксид натрия взаимодействует с органическим материалом, в результате чего выделяется водород. Ученые протестировали метод на смеси трех распространенных типов пластика: полиэтилентерефталата (ПЭТ), полиэтилена (ПЭ) и полипропилена (ПП). Чистота полученного водорода превысила 90%.

Одной из проблем стали ПЭ и ПП, которые из-за стабильных углеродно-водородных связей плохо реагируют на щелочную обработку. Чтобы активировать эти полимеры, авторы применили предварительное термическое окисление — кратковременный нагрев на воздухе. Это создало в цепочках полимеров активные центры, которые затем смогли расщепить компоненты пластика.

Метод работает при температурах на 300-400 градусов Цельсия ниже, чем традиционная газификация паром. Вместо выброса CO2 в воздух углерод фиксируется в виде твердого минерала — карбоната натрия. Анализ показал, что более 75% исходного углерода осталось в стабильных карбонатах или жидких органических остатках, и менее 13% перешло в газовую фазу.

Учёный-химик Илья Сафронов поясняет, что преобразование углерода в твердые минеральные формы позволяет избежать парниковых выбросов, которые обычно сопровождают высокотемпературное сжигание или газификацию пластика.

В дальнейшем карбонат натрия можно превратить в карбонат кальция для долгосрочного хранения углерода. Исследователи отмечают, что текущий результат получен в лабораторных условиях. Прежде чем переходить к промышленному внедрению, необходимо оптимизировать производительность системы и провести расчет экономической целесообразности процесса.

Экспертная проверка:
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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