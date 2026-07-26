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Анализ образцов с миссии «Чанъэ-6» выявил асимметрию лунного грунта

Наука » Технологии

Астрофизики обнаружили, что обратная сторона Луны подвергается более интенсивному воздействию солнечного ветра, чем видимая. Результат получен при анализе состава инертных газов в лунном грунте, который помогает уточнить историю взаимодействия Земли и её спутника, но пока не позволяет детально восстановить изменения магнитного поля планеты за миллиарды лет.

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Фото: Pravda.Ru by Вадим Савицкий is licensed under All Rights Reserved
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Исследователи из Института геологии и геофизики Китайской академии наук изучили концентрацию гелия, неона, аргона, криптона и ксенона в образцах грунта. Материалы общим весом почти два килограмма доставила на Землю автоматическая станция "Чанъэ-6", которая забрала их с обратной стороны Луны в 2024 году.

Поскольку у Луны нет атмосферы и собственного магнитного поля, почва накапливает следы солнечной радиации. Сравнение образцов из разных полушарий показало, что частицы солнечного ветра проникают в грунт обратной стороны глубже и сильнее меняют его газовый состав.

Разница объясняется влиянием магнитосферы Земли. Магнитное поле нашей планеты отклоняет космическую радиацию и снижает скорость частиц солнечного ветра примерно в два раза — с 400 до 200 километров в секунду. Видимая сторона Луны часть времени находится в этой защитной зоне, поэтому частицы там тормозятся и застревают в верхних слоях почвы. Обратная же сторона всегда обращена в открытый космос и принимает на себя полный удар незаторможенного потока.

Астрофизик Алексей Руднев поясняет, что подобная асимметрия возникает из-за того, что Луна периодически входит в область влияния земного магнитного поля, которое служит своеобразным щитом для видимой стороны спутника.

По данным авторов работы, опубликованной в журнале Nature Geoscience, видимая сторона Луны находится под защитой магнитосферы около 25% времени. Анализ накопленных газов в будущем позволит ученым реконструировать историю активности Солнца и эволюцию магнитного поля Земли, однако для этого потребуются дополнительные данные о составе грунта из разных точек поверхности.

Экспертная проверка:
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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