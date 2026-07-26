Химики нашли способ создавать нанокристаллы из прочных нитридов металлов

Химики из Чикагского университета и Аргоннской национальной лаборатории разработали метод синтеза нанокристаллов из нитридов металлов. Работа, опубликованная в журнале Nature, описывает способ обхода химической стабильности этих соединений для создания сверхмалых структур. Результат расширяет перечень материалов, которые можно использовать в гибкой электронике и медицине, но переход от лабораторного синтеза к промышленному производству устройств потребует дополнительных проверок.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Специалист в защитной маске и очках наносит вещество пипеткой в лабораторном оборудовании

Почему нитриды сложно превратить в нанокристаллы

Нанокристаллы — это структуры, размер которых уменьшен до наномасштаба. В таком состоянии вещества приобретают свойства, отличные от свойств массивных структур: они могут излучать интенсивный свет или ускорять химические реакции. Однако многие полезные материалы долгое время оставались недоступными для такого синтеза.

Исследователи сосредоточились на нитридах металлов — соединениях металлов с азотом. Эти вещества ценятся за прочность, устойчивость к коррозии и совместимость с биологическими тканями. Проблема заключается в исключительной силе химических связей между атомами металла и азота. При формировании кристалла ионы должны постоянно перестраиваться, чтобы занять правильные позиции в структуре. В нитридах связи настолько прочны, что ионы практически не меняют положение. Если на этапе роста возникает ошибка в соединении, формирование качественного нанокристалла прекращается.

"При формировании нанокристаллов критически важно, чтобы связи могли разрываться и перестраиваться. Если этого не происходит, любая ошибка в структуре становится фатальной для всего процесса", — подчеркнул учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Метод расплавленных солей и роль аммиака

Для решения проблемы авторы использовали комбинацию двух факторов. Во-первых, в качестве жидкой среды применили смесь расплавленных солей. Эта среда стабилизирует нанокристаллы непосредственно в момент их зарождения.

Во-вторых, исследователи подобрали конкретное сочетание температуры и давления аммиака. Это позволило ослабить жесткие связи между металлом и азотом, дав ионам возможность перестраиваться без полной потери структуры. По словам авторов, такой подход противоречит общепринятым представлениям в данной области химии и потребовал полного пересмотра стандартных методов синтеза.

Какие материалы удалось синтезировать

С помощью нового метода группа получила нанокристаллы почти одного десятка различных нитридов. В список вошли соединения, которые ранее считались непригодными для традиционного синтеза в наноформе.

Материал Применение в массивном виде Нитрид галлия Светодиоды (LED), дисплеи ноутбуков Нитрид титана Медицинские имплантаты Нитрид ниобия Промышленные сверхпроводники Нитрид молибдена Промышленные катализаторы

Превращение этих материалов в нанокристаллы меняет способ их доставки в конечный продукт. Если массивные нитриды обычно используются в виде жестких пленок, то наноформы можно смешивать с полимерами, наносить струйными принтерами или внедрять в ткани.

Где проходит граница применения

Несмотря на успех синтеза, работа описывает лабораторный этап. Авторы продемонстрировали возможность получения кристаллов и их структуру через электронный микроскоп, но не представили готовых прототипов гибких устройств или имплантатов.

Основное ограничение заключается в том, что свойства нанокристаллов могут меняться при смешивании с другими компонентами (например, полимерами для печати). Для подтверждения того, что функциональность нитридов сохраняется в составе композитных материалов, потребуются дополнительные испытания.

В целом работа расширяет список доступных наноматериалов за счет класса нитридов. Главным достижением стал обход химического барьера прочности связей. Однако до практического внедрения технологии в электронику или медицину необходимо проверить стабильность этих кристаллов при масштабировании производства и их взаимодействие с реальными носителями. Подробности метода описаны в первоисточнике исследования.