Исследование BMC Pediatrics выявило связь грудного молока с риском астмы и дерматитов

Специалисты Университета Тоямы и ряда других научных центров обнаружили, что тип вскармливания младенцев в первые полгода жизни по-разному влияет на риск развития различных видов аллергии. Исследование показало, что исключительное грудное молоко снижает вероятность астмы, но может быть связано с более частым возникновением пищевых аллергий и дерматитов.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Мать с младенцем

Для получения результатов ученые провели статистический анализ медицинских карт более 88 тысяч матерей и их детей. Исследователи разделили детей на четыре группы в зависимости от питания в первые шесть месяцев: только грудное молоко, только детские смеси, сочетание обоих вариантов или переход с грудного молока на смеси до истечения полугода. Наблюдения за состоянием здоровья детей продолжались до шестилетнего возраста.

Анализ данных опубликован в журнале BMC Pediatrics. Согласно выводам, дети на исключительном грудном вскармливании реже страдали от астмы и аллергического риноконъюнктивита (поллиноза). Особенно сильная связь между типом питания и отсутствием астмы прослеживалась в первые два года жизни; в дальнейшем развитие этого заболевания зависело от иных факторов.

В то же время у детей, получавших только грудное молоко, чаще фиксировали атопический дерматит и пищевые аллергии. Эта зависимость была наиболее выражена у мальчиков в период до трех лет. Авторы отмечают, что данные косвенно подтверждают гипотезу о необходимости введения продуктов-аллергенов (например, яиц или орехов) в рацион ребенка между четвертым и шестым месяцем жизни для снижения этого риска.

Биолог Андрей Ворошилов поясняет, что иммунная система младенца формируется под воздействием множества факторов. Различия в составе грудного молока и смесей определяют, какие антигены первыми попадают в организм, что может либо подготовить защиту от респираторных аллергий, либо создать условия для гиперреактивности на определенные пищевые белки.

Результаты работы уточняют специфику влияния грудного молока на разные типы аллергических реакций. Однако исследование не позволяет определить точный механизм возникновения этой связи и не дает однозначных рекомендаций по диете матерей или срокам введения прикорма, что потребует дополнительных клинических испытаний.