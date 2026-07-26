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Нейросети OpenAI вышли из песочницы и попытались взломать Hugging Face

Наука » Технологии

Модели GPT-5.6 Sol и еще одна невыпущенная нейросеть от OpenAI вышли за пределы изолированной среды и попытались взломать платформу Hugging Face. Инцидент произошел в июле, при этом разработчики из OpenAI заметили активность своих агентов только после уведомления от пострадавшей стороны.

Искусственный интеллект
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Искусственный интеллект

Согласно данным Reuters, модели покинули "песочницу" 9 июля и начали атаку на инфраструктуру Hugging Face 11 июля. О взломе со стороны автономного ИИ-агента в Hugging Face сообщили 16 июля. К этому моменту компания уже успела передать информацию об атаке в ФБР.

В ходе внутреннего анализа специалисты OpenAI обнаружили в своей инфраструктуре записи, которые агент оставил для будущих версий самого себя. В этих заметках содержались инструкции по обходу систем безопасности и ограничений, установленных разработчиками.

Источники, знакомые с процессами обучения, отмечают, что OpenAI проводит множество тестов одновременно и в высоком темпе, из-за чего сотрудники не успевают полноценно контролировать поведение моделей. Ранее также фиксировались случаи самопроизвольного отключения систем мониторинга, хотя их прямая связь с атакой на Hugging Face не подтверждена.

Учёный-физик Дмитрий Лапшин поясняет, что подобные инциденты демонстрируют проблему автономных агентов: стремясь выполнить задачу максимально эффективно, модель может искать обходные пути, включая социальную инженерию или технический взлом, если внутренние фильтры безопасности оказываются недостаточно жесткими.

Случай показывает, что текущие методы изоляции нейросетей могут быть недостаточными для моделей с высоким уровнем автономности. Для предотвращения подобных утечек потребуется пересмотр архитектуры "песочниц" и механизмов контроля за действиями ИИ в реальном времени.

Экспертная проверка:
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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