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Секрет долголетия печени найден? Масштабное исследование назвало самый доступный напиток

Наука

Исследование с участием более 350 тыс. человек показало: ежедневное употребление кофе связано со снижением риска смертельных заболеваний печени, включая цирроз и рак. Защитный эффект сохраняется даже у кофе без кофеина, вероятно, благодаря растительным полифенолам.

Жировой метаболизм
Фото: NewsInfo.Ru by Алексей Поляков, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Жировой метаболизм

Статистика спасения: сколько чашек защищают орган

В ходе 13-летнего наблюдения за участниками британского биобанка ученые выявили четкую зависимость между рационом и состоянием гепатобилиарной системы. У тех, кто выпивал от пяти чашек в день, вероятность развития рака печени падала на 47%, а риск летального исхода от хронических патологий органа снижался на 42%.

Несмотря на впечатляющие цифры, эксперты отмечают, что даже минимальные дозы приносят пользу. Питание для печени играет ключевую роль, и кофе становится важным элементом этой стратегии.

"Важно понимать, что кофеин не является панацеей, и его избыток может негативно сказаться на других системах. Оптимальным считается употребление 3-4 чашек в день — именно на этом уровне фиксируется наиболее стабильный гепатопротекторный эффект", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

МРТ-доказательства: что происходит внутри тканей

Исследование включало не только опросники, но и глубокую диагностику: магнитно-резонансную томографию и анализ специфических белков крови. Данные показали, что у активных потребителей кофе в печени значительно меньше жировых отложений и признаков фиброза.

Лишний вес часто становится причиной метаболических нарушений, которые провоцируют вред фруктозы и избыточного сахара, повреждая клетки печени не меньше алкоголя.

Анализы крови подтвердили: макрокомплексы соединений кофе снижают воспалительные реакции и предотвращают рубцевание тканей. Это критично, учитывая распространенность токсических поражений.

Часто женщины в погоне за быстрыми результатами принимают сомнительные препараты для похудения, которые вызывают острый гепатит, и в таких случаях никакой кофе уже не поможет восстановить разрушенный орган.

"Печень — это главный фильтр, и любые воспалительные процессы в ней ведут к цепной реакции во всем организме. Кофе помогает купировать микровоспаления, но только если он не залит литрами жирных сливок и сиропов", — отметил в беседе с Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Ограничения и риски: кому кофе противопоказан

Несмотря на позитивные выводы, ученые предостерегают от самолечения с помощью напитка. Профилактика заболеваний печени должна базироваться на контроле веса, уровня сахара и холестерина.

Более того, существует категория людей, для которых кофеин превращается в яд. Людям с гипертонией или аритмией стоит быть крайне осторожными. Также стоит помнить, что кофе натощак может спровоцировать раздражение слизистой желудка, что косвенно влияет на общее пищеварение.

Показатель/Фактор Влияние употребления кофе
Риск рака печени Снижение на 47% при 5+ чашках
Цирроз печени Снижение риска на 32%
Состояние тканей Меньше жира и признаков воспаления
Без кофеина Защитный эффект сохраняется

"Мы часто видим пациентов с тахикардией и тревожными расстройствами, которые злоупотребляют бодрящими напитками. Для печени это может быть полезно, но для сердца и нервной системы — разрушительно", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Будущее молекулярной терапии

В настоящее время исследователи сосредоточены на поиске конкретных молекул в составе кофейных зерен, отвечающих за остановку фиброза. Это может привести к созданию новых лекарств.

Пока же кофе остается доступным способом поддержания здоровья, если не забывать о базовых правилах гигиены. Даже в быту компоненты напитка находят применение: например, известна хна и кофе рецепт для укрепления волос, что еще раз доказывает многогранность этого растения.

Ответы на популярные вопросы о здоровье печени

Поможет ли кофе, если уже есть серьезное заболевание печени?

Исследование носило наблюдательный характер и показало корреляцию у здоровых людей. При наличии установленного диагноза кофе может быть лишь дополнением к основной терапии, назначенной врачом.

Нужно ли начинать пить кофе тем, кто его не любит?

Нет, ученые не рекомендуют начинать употребление напитка через силу исключительно ради защиты печени. Есть более эффективные методы: физическая активность и отказ от алкоголя.

Есть ли разница в защитном эффекте между растворимым и молотым кофе?

В данном исследовании анализировался общий уровень потребления. Важнее состав соединений, которые присутствуют в обоих видах, хотя в натуральном зерновом кофе концентрация антиоксидантов обычно выше.

Заменяет ли кофе диету и спорт?

Категорически нет. Защитный эффект кофе не способен полностью нивелировать вред от ожирения, сахарного диабета или злоупотребления спиртным.

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Экспертная проверка: врач-терапевт Анна Кузнецова, врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов, врач-кардиолог Валерий Климов
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
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