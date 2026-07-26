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Новый телефон греется и быстро "садится"? Почему не стоит спешить оформлять возврат

Наука

Владельцы свежекупленных смартфонов нередко сталкиваются с неприятным сюрпризом: аккумулятор устройства тает прямо на глазах. Вместо ожидаемой автономности гаджет требует зарядку к середине дня, вызывая опасения в браке батареи. Однако чаще всего проблема кроется не в неисправном "железе", а в особенностях работы новой электроники, считает Дзен-канал Pedant.ru.

складной смартфон
Фото: https://www.magnific.com by macrovector, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
складной смартфон

Почему телефон "съедает" заряд после покупки

Первые дни использования смартфона — это период интенсивной технической настройки системы. После включения девайс начинает полноценную работу, потребляющую значительные ресурсы. Он синхронизирует контакты, учетные записи и календари, индексирует терабайты файлов для быстрого поиска по системе и сканирует медиатеку, обучая алгоритмы распознавать лица в динамике.

"Подобное поведение электроники в первые дни — абсолютно нормальный процесс. Система "настраивает" себя под конкретного пользователя, проверяя обновления безопасности и оптимизируя хранилище данных, что требует колоссальных вычислительных мощностей центрального процессора", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Данный процесс может занимать от трех до пяти суток. В этот период активный расход энергии не является признаком неисправности аккумулятора или программного сбоя, а лишь временной нагрузкой на систему.

Влияние настроек на автономность

Производители часто устанавливают яркость дисплея на максимум, чтобы гаджет выглядел максимально привлекательно на витрине. Избыточная яркость — один из главных врагов аккумулятора. Помимо этого, интерфейсы современных ОС перегружены визуальными эффектами и анимацией переходов. Они создают ощущение плавности, однако каждый такой графический процесс отнимает заряд у батареи.

"Смартфоны сегодня становятся сложными станциями, где каждый датчик и графический элемент ждет команды. Часто пользователи просто забывают отключить автоматическую настройку яркости, которая в яркие солнечные дни выкручивает подсветку на предел, значительно сокращая время работы устройства", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru учитлеь физики Александр Козлов.

Фоновые процессы и геолокация

Даже после завершения начальной инициализации многие приложения продолжают активно работать в фоновом режиме. Некоторые предустановленные программы постоянно обновляют контент, даже если вы не открываете их неделями. Особое внимание стоит уделить службам геолокации. Многие сервисы "пингуют" спутники навигации, чтобы определять координаты, что вынуждает модуль GPS работать почти непрерывно.

Тип нагрузки Влияние на аккумулятор
Фоновая синхронизация Высокое (первые 3-5 дней)
Максимальная яркость экрана Очень высокое (постоянно)
Постоянно активный GPS Среднее (при частых запросах)

Для оптимизации энергопотребления рекомендуется зайти в настройки разрешений и ограничить доступ к местоположению для приложений, которые не требуют его для функционирования. Также полезно проверить список программ, работающих в фоновом режиме, и запретить обновление тем, которыми вы пользуетесь редко.

"Экономия энергии — это вопрос дисциплины использования гаджета. Отключив ненужные разрешения приложениям, которые агрессивно ищут вас на карте через системы типа Galileo, вы можете продлить жизнь батареи на несколько часов без потери функционала", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru физик Дмитрий Лапшин.

Ответы на популярные вопросы о новых смартфонах

Может ли смартфон нагреваться при первой настройке?

Да, из-за интенсивной нагрузки на процессор во время синхронизации данных устройство может ощутимо греться, что является нормальным явлением.

Нужно ли сразу сдавать телефон в сервис, если он быстро разряжается?

Не стоит. Подождите минимум 3-5 дней, пока завершатся все фоновые процессы и индексация файлов после первоначальной настройки.

Почему геолокация так сильно влияет на заряд?

Постоянный опрос спутников и сотовых вышек требует высокой частоты работы радиомодуля, что является энергозатратной задачей для любого портативного устройства.

Влияют ли визуальные эффекты на время работы?

Да, плавная анимация интерфейса и сложные графические переходы требуют активной работы видеочипа, что ускоряет разряд аккумулятора.

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Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
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