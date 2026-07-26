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Корабль "Союз МС-28" успешно отстыковался от Международной космической станции

Наука

Российский пилотируемый корабль "Союз МС-28" официально завершил миссию на орбите, отстыковавшись от Международной космической станции. На борту аппарата находятся космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и астронавт НАСА Кристофер Уильямс. Возвращение экипажа в казахстанскую степь станет финальной точкой экспедиции, длившейся с ноября прошлого года, и откроет новый этап работы для сменившей их группы исследователей.

МКС над Карибским морем
Фото: Wikimedia Commons by Earth Science and Remote Sensing Unit, Lyndon B. Johnson Space Center, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
МКС над Карибским морем

Детали спуска и приземления

Процесс возвращения "Союза МС-28" проходит в штатном режиме под контролем подмосковного Центра управления полетами. После физического разделения корабля и станции и отхода на безопасную дистанцию, автоматика включит двигательную установку на торможение. Это позволит аппарату покинуть околоземную орбиту и начать снижение. В процессе входа в плотные слои атмосферы произойдет разделение "Союза" на отсеки: бытовой и приборно-агрегатный модули сгорят, а спускаемый аппарат с экипажем продолжит путь под защитой теплового экрана.

"Каждая отстыковка — это сложнейший динамический процесс, где важна точность работы двигателей. Корабль должен войти в атмосферу под строго определенным углом, чтобы перегрузки для экипажа оставались в пределах нормы, а точка посадки не сместилась", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Ожидается, что парашютная система сработает на высоте около 10 километров, а само приземление состоится в 12:50 по московскому времени. Район посадки — традиционный для российских миссий квадрат вблизи города Жезказган в Казахстане. Поисково-спасательные группы уже выдвинулись в точку предполагаемого касания земли, чтобы оперативно эвакуировать Сергея Кудь-Сверчкова, Сергея Микаева и Кристофера Уильямса из капсулы.

Ротация экипажей и итоги вахты

За время пребывания на борту МКС с 27 ноября экипаж провел десятки научных экспериментов и поддерживал работоспособность станции. Текущая пересменка была подготовлена прибытием корабля "Союз МС-29" 14 июля. На смену возвращающимся специалистам прилетели Петр Дубров, Анна Кикина и Анил Менон. Новая экспедиция рассчитана на восемь месяцев работы, в течение которых планируется продолжить исследования в области биологии и материаловедения. Современная космонавтика требует не только выносливости, но и использования высокотехнологичного оборудования, подобного тому, как портативная рентген-система на орбите помогает следить за здоровьем людей в условиях невесомости.

"Длительное нахождение в космосе меняет биологические ритмы человека. Восемь месяцев — это серьезная нагрузка на организм, поэтому ротация необходима для сохранения эффективности научной программы и безопасности станции", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru учитель биологии Ольга Николаева.

Пока экипаж "Союза МС-28" готовится к первым вдохам земного воздуха, их преемники уже приступили к полноценному дежурству. Важно отметить, что точность навигации и стыковки обеспечивают глобальные сети спутников. Подобно тому, как система Galileo расширяет свои возможности, российские системы управления постоянно совершенствуются для обеспечения безопасности пилотируемых пусков.

Технические аспекты возвращения

Посадка в степи требует координации авиации и наземных служб. Параметры спуска рассчитываются баллистиками заранее, однако метеорологическая обстановка в Казахстане может вносить свои коррективы. В случае отклонения от основного полигона, предусмотрены запасные точки приземления. Техническое состояние корабля "Союз" перед отстыковкой было признано идеальным, что минимизирует риски при прохождении плазменного участка спуска.

 

Несмотря на сложную геополитическую обстановку, сотрудничество в космосе продолжается. Участие американского астронавта в российском экипаже подтверждает статус МКС как уникальной площадки для международного взаимодействия. Пока человечество ищет сигналы внеземных цивилизаций, практическая работа на орбите остается фундаментом для будущих полетов к Луне и Марсу.

"Возвращение спускаемого аппарата — это всегда демонстрация законов классической механики в действии. Трение об атмосферу создает огромную температуру, превращая воздух вокруг капсулы в светящуюся плазму, что блокирует радиосвязь на несколько минут", — отметил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Ответы на популярные вопросы о миссии

Сколько времени занял спуск от расстыковки до посадки?

Обычно этот процесс занимает около 3-3,5 часов. Корабль должен совершить несколько маневров, прежде чем войти в атмосферу Земли.

Почему посадка происходит именно в Казахстане?

Степи Казахстана представляют собой огромную открытую равнину без лесов и крупных водоемов, что делает приземление спускаемого аппарата максимально безопасным и удобным для работы поисковых групп.

Какую роль на МКС выполнял Кристофер Уильямс?

Американский астронавт работал в составе объединенного экипажа, отвечая за проведение биологических исследований и обслуживание систем американского сегмента станции в рамках программы перекрестных полетов.

Что происходит с кораблем после приземления?

Спускаемый аппарат после эвакуации экипажа доставляется на завод-изготовитель для изучения состояния конструкции и теплозащиты, а бытовой и приборный отсеки сгорают в атмосфере еще до посадки.

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Экспертная проверка: астрофизик Алексей Руднев, учитель биологии Ольга Николаева, учёный-физик Дмитрий Лапшин
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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