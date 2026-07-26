Миссия SpaceX впервые успешно протестировала портативную рентген-систему вне Земли

Космонавты миссии SpaceX Fram2 впервые успешно применили компактный цифровой рентген-аппарат в условиях микрогравитации. Этот эксперимент, результаты которого опубликованы в журнале Radiology, фактически завершил сорокалетнюю эпоху "медицинской слепоты" на орбите, когда единственным доступным методом визуализации травм оставалось ультразвуковое исследование. Всего четыре часа подготовки на Земле позволили непрофессиональным медикам получать снимки высокого качества, сопоставимые с клиническими результатами в земных стационарах.

Фото: commons.wikimedia.org by NASA/Jack Fischer, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Спутник

Орбитальная диагностика: от УЗИ к рентгену

На протяжении десятилетий медицинская помощь в космосе была крайне ограниченной. Ультразвук, который использовали экипажи, требует серьезных навыков оператора и часто дает искаженную картинку из-за шума и вибрации оборудования корабля. Ситуация изменилась в марте 2025 года, когда ракета Falcon 9 доставила на орбиту портативную систему MinXray TR90BH. Экипаж доказал: даже при минимальном обучении можно получить четкую картинку скелета и внутренних органов.

"Диагностика в космосе всегда упиралась в габариты оборудования. Теперь мы видим, что компактные цифровые решения позволяют быстро оценить состояние здоровья экипажа без необходимости немедленной эвакуации, что критически важно при полетах к Луне или Марсу", — объяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Важным этапом эксперимента стала калибровка устройства. Астронавты делали контрольные снимки рук, грудной клетки и таза еще до старта, а затем повторяли процедуры в невесомости. Чтобы проверить точность сфокусированного луча, под рентген даже поместили умные часы — электроника выдержала проверку, а качество изображения подтвердило работоспособность датчиков. Подобная мобильность напоминает проблемы с памятью смартфонов, где архитектура устройства должна быть максимально оптимизирована для работы в ограниченном пространстве.

Технологический вызов: как MinXray TR90BH победил радиацию

Традиционные рентгеновские установки — это массивные и тяжелые конструкции, создающие значительный радиационный фон. Для космического корабля, где каждый лишний килограмм стоит тысячи долларов, а системы защиты электроники крайне чувствительны, это было недопустимо. Миниатюрная версия аппарата решила проблему веса, хотя и столкнулась с механическими трудностями: при посадке корпус получил небольшие внешние повреждения.

"Главная сложность была в том, как поведет себя излучение и матрица детектора в условиях постоянной космической радиации. Оказалось, что современные цифровые сенсоры достаточно надежны, чтобы выдавать чистую картинку без артефактов даже в полете", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

После возвращения капсулы на Землю, массив снимков передали независимым радиологам. Эксперты сравнивали контрастность и позиционирование. Оказалось, что снимки конечностей идентичны земным, а вот визуализация брюшной полости в невесомости требует чуть более точного размещения датчика. Тем не менее, общая оценка качества признана достаточной для постановки медицинских диагнозов в экстремальных условиях.

Параметр сравнения Результат на орбите Время подготовки оператора 4 часа (неспециалист) Качество снимков конечностей Полное соответствие земным нормам Влияние на электронику Безопасно при калибровке Масса устройства Портативный формат (кейс)

Рентген как универсальный ключ к безопасности корабля

Исследователи из клиники Майо, курировавшие проект, уверены, что применение аппарата выйдет далеко за рамки классической медицины. В замкнутом пространстве корабля возможность "заглянуть внутрь" нужна не только человеку. Рентгеновские лучи могут выявлять микротрещины в скафандрах, дефекты в сложной электронике и скрытую коррозию в узлах агрегатов, которые невозможно разобрать без риска разгерметизации. Это делает систему незаменимой для испытаний ступеней ракет и долгосрочного обслуживания станций.

"В условиях глубокого космоса, где нет возможности быстро достать запчасть, такая дефектоскопия становится вопросом выживания. Мы фактически получаем универсальный инструмент контроля и для биологических объектов, и для техники", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Несмотря на успех первого теста, инженерам SpaceX предстоит доработать защиту устройства. Внешние повреждения при посадке показывают, что прибор нуждается в более прочном демпфирующем чехле. Однако сам факт получения снимков доказывает: автономная медицина возможна, подобно тому как автономная нейронная сеть сердца позволяет органу работать независимо от внешних сигналов.

Ответы на популярные вопросы о космической медицине

Безопасно ли использовать рентген внутри маленького космического корабля?

Современные цифровые системы используют крайне низкие дозы облучения и узконаправленный пучок, что делает их безопасными для экипажа и бортовых компьютеров при соблюдении дистанции.

Почему нельзя использовать обычный земной аппарат?

Стационарные аппараты слишком тяжелы и требуют высокого напряжения. Космический вариант MinXray работает от аккумуляторов и весит в десятки раз меньше.

Кто ставит диагноз по снимку, если на борту нет врача?

Снимки передаются по каналам дальней связи на Землю, где их анализируют опытные радиологи. В будущем планируется внедрение ИИ для первичного анализа.

Может ли рентген повредить обшивку корабля?

Нет, мощность луча недостаточно велика, чтобы повлиять на структуру металлов или композитных материалов обшивки, но достаточна для поиска внутренних дефектов.

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