Миниатюрная ПВО против комаров появилась в спальне: новая технология оставляет насекомым ноль шансов

Вместо липких лент и токсичных распылителей — лазерный луч. Китайский стартап Photon Matrix Lab представил компактную систему, способную вычислять и уничтожать комаров в полете за доли секунды. Технология, объединившая в себе инженерные решения из оборонной сферы и промышленной автоматизации, вызвала ажиотаж на краудфандинговых площадках. Однако за амбициозными обещаниями безвредной для человека "фотонной охоты" скрываются серьезные технические вызовы и производственные задержки.

Фото: flickr.com by Jeff Keyzer from San Francisco, CA, USA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Лучи безопасных лазерных пушек

Лидар и три миллисекунды: как работает лазерный охотник

Работа системы Photon Matrix разделена на два критических этапа. Сначала модуль LiDAR сканирует пространство, определяя координаты всех объектов. Как только электроника идентифицирует комара по размеру и траектории, в дело вступает второй лазер. На обнаружение цели и расчет угла атаки уходит всего три миллисекунды. Подобная скорость жизненно необходима, учитывая маневренность насекомых.

"Такой подход к селекции целей напоминает работу миниатюрной системы ПВО. Использование лидаров позволяет устройству игрировать пыль или мелкий мусор, концентрируясь именно на объектах с характерной динамикой полета", — отметил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Безопасность людей и домашних животных вшита в алгоритмы наведения. Система непрерывно отслеживает крупные теплокровные объекты и блокирует выстрел лазера, если на линии огня оказывается человек. Порог срабатывания настроен на скорость до одного метра в секунду — это "отсекает" мух и более быстрых насекомых, фокусируя энергию исключительно на комарах. При этом технологии визуализации процессов в подобных потребительских гаджетах становятся все ближе к научным лабораторным стандартам.

Почему прототип стал возможен только в Китае

Директор по продажам компании Лоуренс Ленг подчеркивает: запуск проекта был бы невозможен без уникальной экосистемы города Чанчжоу. В Силиконовой долине создание сложного волоконно-оптического лазерного модуля может занять месяцы, тогда как в Китае вся цепочка поставщиков находится в буквальном смысле "в шаговой доступности". Это позволило быстро объединить в одном корпусе дешевые лидары и вычислительные модули с искусственным интеллектом.

"Китайская промышленность давно переросла статус 'сборочного цеха'. Сегодня они упаковывают технологии промышленного и даже военного уровня в бытовые приборы. Это позволяет создавать гаджеты, которые раньше казались фантастикой", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Логика цепочек поставок КНР дает стартапам возможность экспериментировать с материалами так же смело, как биологи создают живые ткани из мицелия. Близость заводов позволяет калибровать датчики и менять конструкцию буквально на ходу, что критично для устройств, требующих филигранной точности взаимодействия оптики и софта.

Характеристика Базовая версия Профессиональная версия Дальность обнаружения До 3 метров До 6 метров Угол сканирования 90 градусов 90 градусов Стоимость (Early Bird) 468 долларов 668 долларов

Реальность против маркетинга: задержки и сертификация

Несмотря на собранные 2,7 миллиона долларов, компания столкнулась с классическими проблемами "железных" стартапов. Массовое производство сдвинулось с начала лета на август. Основная причина — сложность калибровки сенсоров при серийном выпуске. Кроме того, лазерное устройство требует жесткой сертификации безопасности в Европе и США, что превращает простой бытовой гаджет в объект пристального внимания регуляторов.

"Любое устройство с лазером, направленным в открытое пространство, автоматически попадает в зону риска. Даже если алгоритмы работают идеально, разработчикам придется доказать, что случайный блик не повредит сетчатку глаза человека", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru учитель физики Александр Козлов.

Пока 4000 вкладчиков из 50 стран ждут свои заказы, вопрос о реальной эффективности лазерной охоты остается открытым. Подобно тому, как ученые ищут сигналы внеземных цивилизаций, инженерам Photon Matrix приходится отсеивать шум и помехи, чтобы найти крошечную цель в динамичной среде реального двора или комнаты.

Ответы на популярные вопросы о Photon Matrix

Опасен ли лазер для домашних животных?

Производитель заявляет, что система блокирует работу лазера, если в зоне действия лидара находится крупный объект, включая кошек и собак.

Нужно ли докупать расходные материалы?

Нет, устройство работает исключительно на электричестве и не требует химических картриджей или липких сеток.

Можно ли использовать систему под дождем?

Обе версии устройства имеют водонепроницаемый корпус и защищены от влаги, что позволяет устанавливать их под открытым небом.

Убивает ли прибор мух или ос?

Настройки системы сфокусированы на объектах со скоростью полета комара. Более быстрые насекомые, как правило, не распознаются как цель.

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