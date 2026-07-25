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До 30 белков одновременно: ученые создали технологию, которая раскрывает тайную жизнь клеток изнутри

Наука

Ученые представили систему синтетических белков NovoTags, способных подсвечивать конкретные молекулы внутри живых клеток. Эта разработка позволяет исследователям детально наблюдать за работой клеточных механизмов, которые раньше оставались скрытыми, и может стать новым стандартом в изучении патологий на молекулярном уровне.

Научная лаборатория
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Научная лаборатория

Визуализация внутри клетки

Клетка функционирует как сложный мегаполис, где в хаотичном движении постоянно находятся миллионы молекул. Основная проблема биологии — выделить конкретные структуры на этом фоне, чтобы понять их роль в процессах биохакинга или естественных изменений организма.

До недавнего времени отслеживание отдельных взаимодействий было ограничено возможностями микроскопов и качеством меток.

Разработка искусственных белков, способных связываться с флуоресцентными красителями, открывает путь к наблюдению за процессами, которые по масштабу сравнимы с революционными сдвигами в трансплантологии. Инструменты визуализации помогают ученым видеть, как молекулы собираются в комплексы, что критически важно для понимания развития различных заболеваний.

"Современные методы визуализации позволяют заглянуть внутрь процесса, но без точных маркеров мы видим лишь размытое пятно. Новые разработки в сфере белковых меток дают возможность точечно маркировать даже те объекты, которые раньше были недоступны для наблюдения без повреждения структуры клетки", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-невролог Артём Синицын.

Принцип работы меток

NovoTags представляют собой компактные белки, которые генетически встраиваются в структуру изучаемой молекулы. Они активируются при взаимодействии со специализированными красителями.

Подобные системы дополняют существующие методы, такие как HaloTag, но предлагают более широкую палитру для многоцветной визуализации — до 30 типов молекул одновременно.

Важным дополнением стала система NovoSplit. В ней метка разделена на две части, которые замыкаются только при добавлении внешнего реагента. Это работает как молекулярный "переключатель": ученые могут активировать флуоресценцию в конкретный момент, отслеживая взаимодействие белков в реальном времени.

Это сравнимо с технологиями, где новые материалы, например, рассасывающиеся биопленки, меняют подход к заживлению ран, позволяя контролировать процесс изнутри.

"Возможность включать подсветку дистанционно — это прорыв. Ранее мы были ограничены пассивным наблюдением, теперь же мы можем управлять сигналом, чтобы увидеть событие в момент его совершения, что критически важно для изучения дегенеративных процессов в тканях", — отметила врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

Перспективы и технологии

Использование искусственного интеллекта для проектирования белков позволило создать метки, которые не вмешиваются в работу клетки. Алгоритмы моделирования структур дали возможность предсказать поведение меток до их экспериментальной проверки. Эти технологии могут быть интегрированы с инструментами, направленными на восстановление функций органов или иные высокотехнологичные вмешательства.

Будущее применения меток связано с крио-электронной микроскопией (cryo-CLEM). Объединение снимков, сделанных через обычный микроскоп и электронный, позволяет видеть не только расположение меток, но и ультраструктуру самих молекул. Это приближает медицину к пониманию процессов, которые лежат за гранью текущей диагностики, будь то последствия глобальных биологических угроз или скрытые патологии.

"Интеграция оптических меток в современные микроскопы высокого разрешения открывает перед нами анатомию живого объекта на наноуровне. Важно, что данные разработки уже открыты для научного сообщества, это ускорит появление новых методов терапии, подобных тем, что применяются при уникальных реконструктивных операциях", — пояснила врач-терапевт Анна Кузнецова.

Характеристика Значение для исследований
Многоцветность Одновременный мониторинг до 30 различных белков
NovoSplit Точный контроль времени взаимодействия белков
Совместимость Работа с STED и крио-электронной микроскопией

Ответы на популярные вопросы о методах визуализации в биологии

Зачем нужны искусственные метки, если существуют натуральные флуоресцентные белки?

Натуральные белки, такие как GFP, часто слишком велики и могут влиять на поведение изучаемого объекта. Искусственные аналоги меньше и позволяют более гибко манипулировать свойствами свечения.

Насколько безопасно использование таких меток для живых клеток?

Метки проектируются так, чтобы минимизировать их вмешательство в естественные процессы, поэтому они считаются безопасными для наблюдений за живыми клеточными культурами в режиме реального времени.

Может ли этот метод использоваться для диагностики заболеваний у людей?

В настоящий момент это фундаментальный исследовательский инструмент. Однако его развитие поможет лучше понять механизмы развития болезней, что в будущем станет основой для создания новых диагностических панелей.

Что дает возможность визуализировать до 30 разных белков одновременно?

Это позволяет увидеть не просто один процесс, а всю сложную сеть молекулярных взаимодействий внутри одного участка клетки, что раньше было недоступно из-за спектральных ограничений.

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Экспертная проверка: врач-невролог Артём Синицын, врач-эндокринолог Екатерина Орлова, врач-терапевт Анна Кузнецова
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
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