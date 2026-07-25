SETI снова промахнулся: инопланетные маяки могли ускользнуть из-за старых шаблонов

Вместо коротких лазерных вспышек, которые ищет привычный SETI, исследователи предлагают присмотреться к более длинным импульсам. Их логика проста: если внеземная цивилизация экономит ресурсы, она вряд ли станет рассылать по Галактике сложные и дорогие фемтосекундные сигналы. Значит, мы могли искать не там и не то.

Фото: openverse by European Space Agency, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ космос

Почему длинные импульсы могут быть заметнее

Статья на arXiv, подготовленная Даниэлем Апаи, Чиа-Лунг Лином и Кевином Вагнером, строится на простом допущении: любая разумная цивилизация постарается снизить затраты на связь. Если это так, то лазеры с короткими импульсами и сверхсложной схемой работы выглядят не самым удобным вариантом. Авторы считают более вероятными длительные лазерные сигналы, которые проще воспроизводить и легче поддерживать на расстоянии световых лет.

В SETI вокруг этой идеи давно идут споры. Одни исследователи считают, что расчет затрат для инопланетной цивилизации вообще может быть бессмысленным понятием. Другие отвечают: какой бы ни была технология, сигнал должен оставаться обнаружимым. А это уже требует постоянной работы источника и делает поиск более предсказуемым.

"Если мы заранее привязываем поиск к нашим собственным техническим привычкам, есть риск пропустить более спокойные и экономные способы связи. В астрономии это особенно опасно: сигнал может быть рядом, но не совпадать с тем шаблоном, который мы считаем правильным", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru астроном Павел Громов.

Что не видят нынешние обзоры

Авторы подчеркивают: нынешние астрономические программы настроены в основном на наносекундные вспышки и отдельные звезды. Такой подход хорошо подходит для поиска очень кратких всплесков, но плохо работает, если маяк светит дольше и расположен не рядом со звездой, а в стороне от нее.

Именно здесь возникает уязвимость привычных методов. Сигнал, исходящий от далекого маяка или передающийся на более медленной длине волны, может просто потеряться на фоне звезды. Даже проект PANOSETI, который следит за большими участками неба в диапазоне от наносекунд до секунд, по мнению авторов, не имеет достаточного разрешения для такого рода задач.

Отдельно исследователи рассматривают сценарий, при котором маяк вынесен далеко за пределы звездной системы. Тогда он не спорит со светом самой звезды и становится заметнее на фоне космического поля. Логика здесь инженерная: убери помеху — и сигнал проще отличить.

"Для таких поисков важны не громкие слова, а точная настройка наблюдений. Если сигнал длится дольше, его надо ловить не привычным коротким взглядом, а широким и терпеливым мониторингом", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Как устроен проект "Космические маяки"

Чтобы закрыть эту дыру, авторы предложили проект "Космические маяки". Он опирается на три технологии: графические процессоры для обработки массивов данных, qCMOS-детекторы для лучшего контраста и разрешения, а также дифракционно-рефракционные линзы, которые можно производить серийно.

По замыслу исследователей, такая схема позволит искать микросекундные импульсы в огромных массивах изображений. Здесь полезен и опыт, накопленный в других работах по новым материалам и системам наблюдения, включая темы вроде живой ткани из грибного мицелия и распределенного интеллекта у автономных систем. В обоих случаях техника становится точнее, когда умеет работать не по одной точке, а по большой среде.

В материале прямо оговаривается и практическая сторона: дефицит графических процессоров может усложнить доступ к нужным чипам. Но сама идея, по оценке авторов, остается доступной для проверки. Речь идет не о фантазии на дальнюю перспективу, а о понятной наблюдательной задаче.

"Такие проекты интересны тем, что они предлагают не ждать чуда, а менять сам способ поиска. Когда меняется инструмент, часто меняется и результат наблюдений", — отметила в беседе с Pravda.Ru учитель физики Александр Козлов.

Какие параметры уже просчитали авторы

Исследователи сделали и конкретный расчет. По их оценке, обычный 1-метровый телескоп может обнаружить лазер мощностью 100 МВт с импульсом длительностью 10 микросекунд на расстоянии до 20 парсеков, то есть примерно 65 световых лет.

Внутри этого объема, как указано в статье, находится около 3000 звезд. Это делает поиск не точечной ставкой, а сравнительно широким обзором ближайшего звездного окружения. Авторы считают, что именно такой объем наблюдений дает шанс заметить сигнал, если он вообще существует.

При этом они не скрывают: проект пока остается предложением без четкого финансирования и плана запуска. Но его стоимость выглядит достаточно умеренной, чтобы заинтересовать частного спонсора, особенно если речь идет о наблюдениях за космическими аномалиями не ради сенсации, а ради проверки гипотезы.

Параметр Значение в статье Размер телескопа 1 метр Мощность лазера 100 МВт Длительность импульса 10 микросекунд Дистанция обнаружения 20 парсеков, около 65 световых лет Число звезд в объеме поиска Около 3000

Если такой маяк действительно существует, он может быть ближе, чем принято думать. Но чтобы его заметить, астрономам придется смотреть на небо иначе — не только быстрее, но и шире.

Ответы на популярные вопросы о поиске внеземного разума

Почему привычный SETI может не увидеть такой сигнал?

Потому что он ориентирован на короткие вспышки и отдельные звезды. Если сигнал идет дольше или приходит не от звезды, а из соседней области, его проще пропустить.

Чем длинный импульс отличается от короткого?

Короткий импульс вспыхивает на очень малый промежуток времени. Длинный держится дольше, и его легче передавать без сверхсложной аппаратуры.

Зачем выводить маяк далеко от звезды?

Так он меньше теряется на фоне яркого света звезды. Для наблюдателя это повышает шансы заметить искусственный сигнал.

Когда проект "Космические маяки" может стартовать?

В статье нет точных сроков. Авторы описали идею и расчеты, но не представили готового плана финансирования.

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